Manresa estrena una aplicació per fer tràmits administratius a través del mòbil<br/>

Manresa fa un pas més en la digitalització de les gestions a través del mòbil. Des d´ara, l´Ajuntament afegeix una alternativa més als sistemes ja existents (eDNI, targeta ID, etc) per ampliar els tràmits administratius a través d´una aplicació mòbil. Així ho han explicat aquest matí en una roda de premsa a l´Ajuntmament regidor delegat d'Hisenda i Organització, Josep Maria Sala, i Àuria Caus, regidora d´Indústria i Comunicació.

Disponible tant per a Google Play com per a l´App Store, MobileID és un sistema "fàcil, segur i legal", ha explicat Sala. A més a més, és molt senzilla d´instal·lar i gratuïta. De moment, però, només estarà disponible per a persones físiques. El sistema permetrà realitzar tràmits amb el dispositiu mòbil de forma segura, ja sigui a través del web, de l´App, telefònicament o telemàticament. Tot plegat, gestions habituals que a partir d´ara es podran fer de manera més fàcil, ràpida i mòbil.

El sistema, desenvolupat per FirmaProfesional i impulsat per Localret, va ser utilitzat inicialment per l´Ajuntament de Barcelona. Així doncs, Manresa serà el segon Ajuntament de tota Catalunya que s´adhereix a la incitava i que el posa en marxa.

En l´actualitat, els tràmits d´accés a la carpeta ciutadana (padró d´habitants, informació fiscal, estat dels tràmits, etc) i d´altres tràmits en línia (població, tributs, via pública, participació ciutadana, etc) es podien fer a través d´Internet i parcialment des del mòbil. A partir d´ara, es podran continuar fent per Internet i també a través del mòbil en la seva totalitat gràcies al nou sistema. A més a més, això permetrà que en el cas de l´accés a la carpeta ciutadana, també es puguin fer consultes telefònicament gràcies a la seguretat que transfereix l´app. Els processos de participació ciutadana es podran fer a través d´internet i també plenament a través del mòbil.



Un impuls als tràmits en línia

El catàleg de tràmits disponibles mostra que dels 149 tràmits sol·licitables en línia, un 53% es poden fer sense cap tipus d´autenticació, i el 47% restant es poden fer amb autenticació (un 19% a través de certificat digital, i un 28% amb PIN). I és que dels més de 67.000 tràmits presentats durant el 2016, només el 14% es van fer per Internet. Les xifres demostren que durant el 2016, els tràmits en línia sense autenticació van suposar prop del 90% dels casos. Aquesta app, doncs, pretén revertir aquesta situació i potenciar els tràmits en línia autentificats , fent-los més àgils, accessibles i segurs.

Els tràmits en línia s´han anat incrementant una mitjana d´entre 1.000 i 1.500 cada any fins arribar a la xifra de més de 9.000 l´any 2016, i, segons Sala, "amb la facilitat d´aquest nou sistema, s´espera que el creixement serà exponencial i molt ràpid".



Com funciona l´App?

L´App estarà disponible a les botigues Google Play i App Store. Primer, caldrà registrar-se, i després acreditar-se. Per a registrar-se, s´haurà d´introduir el número de mòbil, informar del codi que s´haurà rebut per sms, introduir les dades personals i escollir el PIN d´accés. La novetat és que només caldrà acreditar-se una vegada, i es podrà fer des de l´Ajuntament o des de casa, si es disposa d´un certificat digital. En definitiva, "serà una eina molt útil i que facilitarà els tràmits en línia", ha assegurat Caus.

En el cas d´identificar un ciutadà per telèfon, l´App permetrà rebre al mateix moment en què s´està fent la trucada una autentificació que es podrà notificar a l´interlocutor de l´administració pública perquè pugui verificar que la persona que està fent la consulta és la que pertoca.