Pas endavant del Congrés dels Diputats perquè es reobri el cas Flors Sirera

arxiu particular

Flors Sirera arxiu particular

La Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats ha aprovat una proposició no de llei d'En Comú Podem per derogar la reforma de la llei de justícia universal aprovada pel PP i tornar al text previ. Cal recordar que l'any 2014 el Congrés, amb la majoria absoluta del PP, aprovava per procediment d'urgència una llei orgànica que canviava completament el principi de justícia universal, reduïa els casos en què podria investigar l'Audiència Nacional, i deixava sense recorregut, entre d'altres, la investigació de l'assassinat de la infermera manresana Flors Sirera.

La proposició no de llei aprovada demana al govern central que recuperi la justícia universal, retallada pel PP el 2014, perquè els tribunals puguin tornar a investigar crims en altres països i es reobrin casos com l'assassinat de José Couso o el genocidi del Tibet. La proposta d'En Comú Podem ha anat endavant en la Comissió de Justícia amb l'única oposició del PP.

El PP va reformar la Justícia Universal establint uns límits a l'acció dels jutges que pràcticament impossibilitava aplicar aquest principi. El resultat va ser que nombroses causes obertes per crims comesos en altres països van haver de tancar en fals.