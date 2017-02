Empleats de La Caixa fan de voluntaris en entitats socials

Més de 130 empleats de CaixaBank de les comarques centrals es convertiran en voluntaris de les entitats socials del territori. És el que es coneix com la Setmana Social. Té com a objectiu conèixer des de dins mateix i de primera mà les activitats que realitzen les esmentades entitats, vinculades a l'Obra Social del banc.

La Fundació Ampans, el Patronat de la Villa d'Artés, Creu Roja, Càritas de Berga, la Fundació Rosa Oriol de Manresa o la Residència Bon Repòs de Súria són algunes de les associacions amb les quals es col·laborarà. A la Catalunya Central s'han programat 73 activitats amb 32 entitats.

Hi haurà, per exemple, voluntaris de La Caixa al Centre Ocupacional Canonge d'Ampans a Manresa, on participaran en els tallers artesanals que porten a terme persones amb discapacitat. En un pla més lúdic, el mateix dilluns a la tarda es disputarà un partit de futbol al camp de la Balconada amb persones també amb discapacitat. Així mateix es faran tasques de voluntariat a la Plataforma dels Aliments.

A Catalunya hi ha més de 10.000 empleats de CaixaBank i les seves filials, la Fundació La Caixa i CriteriaCaixa, que s'han adherit a la iniciativa, que començarà avui i s'allargarà fins al pròxim dia 19. Prendran part en 5.000 activitats, en 1.500 associacions socials d'arreu. Entre aquestes predominen les que donen suport a persones amb problemes de salut i amb discapacitats, les que lluiten contra la pobresa, i les que promouen activitats lúdiques per a nens i nenes i gent gran.