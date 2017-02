Les festes de la Llum s'estrenen amb un retorn a l'Oller del Mas de l'edat mitjana

Una visita teatralitzada a Oller del Mas ha donat, aquest dissabte el matí, el tret de sortida als actes del programa de la Llum d´enguany. I tractant-se d´una festa que té els seus orígens en una llegenda medieval, precisament aquesta primera activitat ha estat guiada per un personatge insipirat en l´època medieval, encara que poc tenia a veure amb la llegenda de la Llum. Es tractava de de la Guillermona, que ella mateixa s´ha definit com «la més mona» i ha conduit el recorregut que han fet més d´una vintena de visitants pel castell medieval de l´Oller del Mas.

La mateixa Guillermona ha guiat primer els visitants pel patit d´armes del castell, els ha fet pujar a la muralla i posteriorment els ha conduit fins al forn on es feien les olles de ceràmica. Justament, aquesta activitat, la producció d´olles és la que dóna el nom al castell.

Tot seguit, la mateixa Guillermona ha descobert un dels enigmes que mantenia en suspens durant tot el recorregut. I és que a l´inici de la visita ha entregat una clau a un dels participants més menuts en la visita per la custodiés, però sense dir què obria. I després que es fes un semicercle al voltant d´una petita porta de darrera del castell, la Guillermona l´ha obert. Al seu interior hi ha una petita capella que està presidida per una imatge de Sant Ignasi.

I des d´allà, la visita ha continuat per l´interior del castell i pujant a la seva torre més alta. Des d´aquesta torre, es pot gaudir d´una impressionant vista de bona part del pla de Bages, des de Manresa fins Montserrat, encara que aquest dissabte, el cel mig emboirat impedia veure la silueta de la serra.

I des del punt més alt, s´ha baixat cap a les interioritats de la fortalesa. És a l´espai on hi ha el celler, amb les antigues tines i les actuals sales de bótes, a més de l´espai on s´ha fet un tast de vins elaborats al celler.

Futbol amb dues pilotes

Aquest dissabte al matí, en el marc del programa de la Llum, també s´ha disputat el ja tradicional partit de futbol amb dues pilotes. Ha estat a l´estadi del Congost on s´han enfrontat un equip format per membres de la Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central i la Fub. El partit ha acabat amb un resultat de 14 a 10 favorable a la Intercol·legial.

Tarda de jocs al centre

Al centre de Manresa, aquesta tarda també té lloc un joc del CAE. És el joc de la Ciutat de la Llum. Hi participen un centenar d´infants que repartits en 20 equips, busquen un tresor amagat.