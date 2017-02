Alarma a Manresa per la cronificació de famílies dependents d´ajuda alimentària

La plataforma d´aliments de la Fundació Rosa Oriol de Manresa va atendre el 2016 una mitjana de 2.250 persones, que hi van anar a buscar menjar cada quinze dies. Són 537 persones més que el 2015, la qual cosa suposa un increment en només un any del 31%. La fundació alerta que aquest augment no només és negatiu perquè vol dir que hi ha més gent que depèn de la plataforma, sinó també perquè entre aquestes persones es dóna algun cas –pocs– que hi va des del primer dia (va començar a funcionar el 2009), d´altres que fa dos i tres anys que en depenen i, també, casos de persones que hi han hagut de tornar perquè han trobat una feina temporal però se´ls ha acabat i han necessitat ajuda de nou.

Marta Arau, coordinadora de projectes de la Fundació Rosa Oriol, que el 2016 han servit per ajudar més de 2.500 persones, apunta que la plataforma d´aliments «és el projecte que ens dóna el millor reflex de com va tot en l´àmbit de Manresa i poblacions properes, on també es distribueix menjar». En concret, el 92% de les persones derivades a la fundació pels Serveis Socials de l´Ajuntament i la xarxa sanitària (Fundació Althaia i àrees bàsiques de salut) tenen el domicili a Manresa i el 8% restant, a la comarca del Bages.

Arau fa notar que «el que més ens preocupa són les famílies que vénen des de fa temps, aquesta cronificació. Veus que aquestes persones no tenen unes expectatives o potser és que no se les encara bé per sortir-se´n, però el cas és que la seva permanència ens preocupa. Potser s´han d´agafar i fer un treball amb elles i dir: a veure, on som i què podem fer». Com a nota positiva, diu que «hi ha hagut una mica de millora perquè veus que algunes persones et diuen que deixaran de venir perquè han trobat feina, però és una minoria molt minsa». Sobretot, aquests casos s´han donat al final del 2016, puntualitza.

Fins quan ha de funcionar?

En la memòria de la fundació dels dos darrers dos anys s´especifica, quant a la durada, que «es preveu continuar amb la plataforma dels aliments, com a mínim, fins a l´any 2017 inclòs, i a partir de llavors revisar-ne el funcionament, suposant que la situació de crisi comenci a remetre, cosa que constatem que pot allargar-se fins al 2020, segons els experts i la nostra constatació sobre el terreny».

L´abril farà vuit anys

La iniciativa de fer un espai per distribuir aliments es va presentar l´abril del 2009 al convent de Santa Clara, integrada per entitats de Manresa, majoritàriament, inclòs l´Ajuntament, i del Bages. Inicialment, el menjar, recollit en acaptes adreçats a la ciutadania, es va portar i distribuir a una trentena de famílies a través del convent i de la Cova, fins que l´agost del mateix any la plataforma va obrir un local al carrer de Sobrerroca. En aquest local, els voluntaris van passar a repartir menjar cada quinze dies a 80 famílies, 40 cada setmana. Com que aquest espai, que els havia cedit la desapareguda Caixa Manresa, va quedar petit, l´abril del 2010 es van traslladar al número 183 de la carretera de Vic –on ara hi ha l´espai Hort Flor de Blat de l´entitat– en un local de la família manresana de joiers Tous, que es va sumar al projecte solidari rebatejat amb el nom de Fundació Rosa Oriol i constituït oficialment l´agost següent. En el nou local de la carretera de Vic les famílies ja eren 500 i el menjar arribava de la Unió Europea i del Banc dels Aliments de Barcelona, al marge de les donacions de particulars i d´empreses.

El febrer del 2015, la plataforma es va traslladar per raons d´espai a un nou local, al número 162 de la carretera de Vic, a l´altra banda del carrer on era, cedit per l´empresari Fèlix Salido. El local actual dobla els metres quadrats del magatzem de l´anterior. Aleshores atenien 1.300 famílies.

Dilluns al matí, a la plataforma d´aliments gairebé no s´hi cabia. Els voluntaris, imprescindibles, preparaven els lots de menjar, mentre que uns altres atenien davant l´ordinador les persones derivades. A més a més, n´hi havia que s´ocupaven d´endreçar al magatzem el menjar que havia arribat (a la fotografia).