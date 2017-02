Les matemàtiques com a joc d'esbarjo

Els dissabte al matí, hi ha adolescents que juguen a futbol, d'altres que van a l'esplai o organitzen una excursió. I també n'hi ha que prefereixen emprar les matemàtiques com a joc per ocupar el seu temps de lleure. La iniciativa «7 de mates» ha aconseguit convertir els temuts números i el càlcul en una activitat d'esbarjo per als adolescents amants de les matemàtiques, i destinen cada mes un dissabte al matí a submergir-se en les equacions per tractar qüestions que normalment no es toquen a classe.

Problema: un hotel té infinites habitacions i totes estan ocupades. Si arriba una persona, el servei de l'hotel li pot adjudicar una habitació que no estigui ocupada? Aquesta era una de les qüestions que havien de resoldre ahir al matí els 27 adolescents que participen en el «7 de mates», que té lloc a les aules de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM). La d'ahir era la cinquena jornada d'aquest curs, i els nois no havien d'emprar la calculadora ni treure fum del cap per obtenir el resultat exacte. Es tractava de debatre i racionalitzar el concepte d'infinit.

Algun adolescent, davant la complexitat d'obtenir una resposta satisfactòria, va suggerir, tot bromejant, que se n'anés a un altre hotel. Però després de reflexionar-hi i de debatre uns minuts, van arribar a la conclusió que si cada un dels hostes se n'anava a l'habitació del costat quedaria una habitació lliure sense que cap d'ells es quedés sense una habitació. «Exacte, és una de les propietats que pot tenir l'infinit. El que es tracta avui és d'afinar el concepte, veure què significa i les fascinants característiques que presenta l'infinit, que és diferent del que podem percebre», explicava ahir Jordi Delgado, matemàtic vinculat a l'EPSEM i que integra el grup de professors impulsors de la iniciativa.

Queralt del Águila té 14 anys, estudia 3r d'ESO al Pius Font i Quer, i és el segon any que forma part dels prop de 30 joves del «7 de mates». «Està molt bé perquè no es tracta d'una classe habitual de matemàtiques. A mi m'agrada l'assignatura, i les xifres. Aquesta activitat que fem alguns dissabtes em permet aprofundir-hi i portar els problemes matemàtics a situacions de la vida real», destaca. Tot i que el debat sobre el concepte d'infinit s'escapa de la realitat més immediata, a la qual estem acostumats els humans, Del Águila es refereix a les jornades en què l'aula es converteix en un petit camp de batalla per desenvolupar-hi jocs d'estratègia, en què les matemàtiques són clau per guanyar.

Per a Marcel Portí, de 14 anys i estudiant de 2n de secundària a l'institut Lacetània, l'experiència «és una oportunitat per ampliar coneixements sobre matemàtiques i utilitzar els números per fer activitats entretingudes». El balanç per a aquests adolescents «és molt positiu» i assegura que l'està ajudant a «ampliar el bagatge» en l'àmbit de les xifres i els càlculs.

El projecte del «7 de mates» consta de set jornades, que es desenvolupen dissabtes al matí. L'activitat d'ahir era la cinquena i el darrer dia d'aquesta segona edició tindrà lloc el 6 de maig.