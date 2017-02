Arxiven les actuacions judicials contra un policia local de Manresa

El titular del jutjat d´instrucció número 6 de Manresa ha acordat el sobreseïment provisional i l´arxivament de les diligències en relació amb el cas obert contra un agent de la Policia Local de Manresa per un possible delicte de falsedat en document públic.

Per aquest motiu, el cas només es reobriria si sorgissin altres indicis de rellevància. Tot i així, la persona que va denunciar l´agent pot presentar-hi un recurs, en un termini de cinc dies.

En el procés, el Ministeri Fiscal va demanar el sobreseïment, al·legant que no hi havia prova suficient contra la persona denunciada. El jutge també ho ha entès així i ha determinat el sobreseïment provisional.

Els fets es remunten al 3 de novembre de 2015, quan una persona sancionada per l´agent per estacionament indegut, i amb la qual aquest va mantenir una discussió, va denunciar l´agent al jutjat per amenaces i mantenint que el seu vehicle estava aparcat correctament.

El 27 de novembre de 2015, el jutge va interrompre la sessió del judici oral per un delicte lleu d´amenaces perquè va entendre que s´estava denunciant que l´agent havia incorregut en falsedat documental en la seva denúncia i va dictar una resolució per continuar el procediment per investigar si realment era cert o no.

La defensa de l´agent va interposar els corresponents recursos, que van ser desestimats pel mateix jutjat i per l´Audiència Provincial de Barcelona, que va confirmar l´obertura de les actuacions prèvies.

L´octubre passat, el Jutjat d´instrucció núm. 6 va tornar a obrir diligències d´investigació en relació amb aquest incident. Per aquesta raó, l´Ajuntament també va decidir obrir diligències internes per recollir tota la informació del cas i determinar quines actuacions calia fer. Atesa aquesta última resolució del Jutjat, l´expedient administratiu de l´Ajuntament s´arxiva ara provisionalment, a l´espera que la interlocutòria sigui ferma, per tancar-lo.

L´Ajuntament valora positivament aquesta resolució judicial i la resolució favorable per al treballador municipal.