Ciutadans presentarà una moció per instar Manresa a abandonar l'AMI

Ciutadans (C's) a Manresa ha anunciat que presentarà una moció al ple d'aquest dijous en la qual insta l'Ajuntament de Manresa a abandonar l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). El partit ha fet el pas després que un jutjat de Tarragona hagi decidit anul·lar l'acord del ple de l'Ajuntament de Reus en el qual es va acordar l'adhesió del consistori a l'AMI perquè, informa C's, "considera que no s'ajusta al pluralisme polític".



El portaveu del Grup Municipal de C's a l'Ajuntament de Manresa, Andrés Rojo, ha destacat que des de la formació "s'ha denunciat en aquest Ajuntament, i en diverses ocasions, fins i tot en els pressupostos per a aquest any, que els diners de tots per a un ús partidista no només no era un error sinó que, com demostra avui aquesta sentència, és il·legal". El jutjat contenciós administratiu de Tarragona ha anul·lat l'acord del ple de l'Ajuntament de Reus conforme s'adheria a l'AMI, denunciat per Societat Civil i els regidors de C's de Reus. Segons va informar el grup municipal de C's de la localitat tarragonina, els regidors del qual van denunciar l'acord a títol personal, el jutge va declarar nul l'acord del ple del 13 de juliol del 2013. La sentència declara no conforme a dret l'acord del ple, el decret d'alcaldia que aprovava l'adhesió del consistori a l'AMI i el pagament de la quota.

El regidor de C's a Manresa també ha manifestat que "els diners que s'estaven utilitzant per a una associació privada dirigida per uns quants amb els diners de tots, s'haurien d'utilitzar pera temes socials, que aquest sí que és un interès de tots i per a tots".



Manresa forma part de l'AMI des de l'octubre del 2011. A proposta d'ERC, l'Ajuntament va decidir en el ple d'aquell mes adherir-se a la iniciativa impulsada per les poblacions de Vic, Arenys de Munt i el Port de la Selva.



La reacció de l'AMI

Davant la sentència del jutjat de Tarragona, l'AMI va comunicar la seva intenció de presentaral Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè, després d´analitzar-la, els seus serveis jurídics consideren que es tracta d´una sentència ", sense cap raonament", entre d'altres coses perquè "no s'entén que un jutge d'un Contenciós Administratiu sentenciï que la defensa de la independència de Catalunya és '' a més a més de qüestionar la legalitat de l'AMI sense tenir-ne".