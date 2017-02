Demanen quatre anys de presó a Bernat Sorinas per uns tuits contra l'actuació de Matisyahu al Rototom, el 2015

Quatre anys de presó per cinc tuits. Aquesta és la pena a la qual s'enfronta l'activista manresà Bernat Sorinas, per haver penjat cinc piulades a Twitter l'agost del 2015 en les quals es criticava l'organització del Festival Rototom Sunsplash, de Benicàssim, per haver contractat el cantant jueu nord-americà Matisyahu (Matthew Paul Miller), considerat per la organització Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) una persona "sionista" i que segons el mateix Sorinas "ha donat suport a l'exèrcit israelià".



De fet, els dies previs a l'actuació del dia 22 d'agost del 2015, la organització BDS (a la qual Bernat Sorinas no pertany però a la qual assegura dóna "suport màxim") va impulsar una campanya de boicot al festival valencià en el qual, fins i tot s'hi van sumar diversos artistes del mateix esdeveniment. Sobre aquesta campanya, centenars de persones van tuitejar i retuitejar. Ara, el jutjat d'instrucció 19 de València ha admès a tràmit una querella criminal presentada pel president de la recent creada associació Comitè Legal para la Lucha contra la Discriminación, Abel Isaac De Bedoya Piquer, on es denuncia que nou activistes, entre els quals Bernat Sorinas, haurien comès delictes d'incitació a l'odi i o amenaces durant la campanya que, l'agost de 2015, va reclamar al Festival Rototom que no incorporés Matisyahu a la seva cartellera.



Bernat Sorinas, que és l'únic dels nous acusats català ja que els vuit restants són valencians, ha explicat a Regió7, que fa un mes i mig que està al corrent d'aquesta acusació i que espera declarar primer aquí Manresa, "tot i que encara no sé el dia", i que després el més probable és que el judici "se celebri a València". Sorinas es mostra "a nivell personal, molt tranquil" perquè segons assenyala "per uns tuits no s'ha condemnat mai ningú". A més, subratlla que aquests tuits "no hi ha ni una sola amenaça ni cap coacció, sinó que eren tuits bastant constructius i serens". Sorinas assegura que aquesta acusació "és un clar atac a la democràcia i a la llibertat d'expressió". En aquest sentit l'activista manresà fa notar també que la denúncia "no l'ha interposat ni l'organització del festival ni el mateix artista, sinó un advocat (Abel Isaac de Bedoya Piquer) que defensa casos de corrupció del PP i membres de l'últradreta".



Aquest dilluns al matí s'ha engegat una campanya de suport als 9 acusats a la qual ja s'hi han sumat mig miler d'entitats i personalitats, que han signat un manifest "en defensa de la llibertat d'expressió i contra la criminalització de la solidaritat amb Palestina".



Els cinc tuits de Sorinas:





Quina poca consistència política el Rototom @sunsplash_es, quina manera de perdre tota credibilitat, quina pena. #RototomContractsZionism „ Berni SorinasGiménez (@BerniSorinas) 19 de agosto de 2015