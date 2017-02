L'Ajuntament de Manresa destina cada any 14 milions d'euros a pagar concessions de serveis

La zona blava té un cost elevat tant per als ciutadans com per al propi Ajuntament

Quan l´Ajuntament de Manresa ´puja la persiana´ d´un nou pressupost ja té 14 milions d´euros compromesos en una dotzena de concessions.

L´anàlisi del cost que han anat tenint cadascuna d´elles al llarg de 5 anys posa de manifest que n´hi ha que s´han encarit, la que més percentualment la zona blava (26,8%), i d´altres que s´han abaratit, sobretot la que gestiona les llars d´infants municipals (31,8%).

Les concessions són serveis als ciutadans que es presten mitjançant una empresa seleccionada amb un concurs públic.

Es gestiona amb aquest sistema la zona blava, el servei d´ajut a domicili, el bus urbà i la grua, per posar alguns exemples. Sobre la zona blava hi ha una negociació en marxa per abaratir el preu que paguen els ciutadans a canvi d'ampliar el nombre de places.

El 2011, les concessions municipals van tenir una despesa de 13,3 milions d´euros. Cinc anys després, el 2015, van ser 13,9 milions, 568.665 euros més, un 4,2% d´increment.

L´augment no ha estat lineal, en realitat la despesa es va disparar durant els anys 2012 i 2013 fins als 14,5 milions d´euros, prop d´1,2 milions més en el punt àlgid.

Després la despesa total va anar de baixa, però el 2015 encara es mantenia els ja esmentats 568.665 euros per sobre que la del 2011.

Per analitzar les concessions es poden separar en dos grups: les que van tenir el 2015 una despesa superior a la del 2011 i les que no. Entre les que pugen hi ha la de la zona blava i l´aparcament de la plaça de la Reforma, l´ajut a domicili, les instal·lacions tèrmiques, residències d´avis, enllumenat i semàfors, recollida de residus i neteja urbana i l´Ateneu Les Bases.

Les concessions que baixen són les de les llars d´infants municipals, la grua, el bus urbà, el manteniment de places i espais verds i la neteja de dependències municipals.



Estrènyer-se el cinturó

La concessió de les llars d´infants municipals li va costar a l´Ajuntament de Manresa el 2011 1.030.695 euros i el 2012 aquesta aportació va començar una forta davallada que, de forma més moderada, va continuar el 2012, el 2013, el 2014 i el 2015.

El 2012, en un context de retallades generalitzades, el Govern de la Generalitat va aportar menys diners als ajuntaments per al manteniment de les llars d´infants. La reacció del govern municipal va ser demanar un esforç més gran a les famílies acompanyat d´un esforç més gran dels professionals i de les concessionàries per continuar mantenint l´oferta a un preu més assequible que la mitjana catalana.

Es va materialitzar en un nou plec de clàusules per a la concessió del servei de les llars d´infants que va permetre que el cost baixés considerablement. Les famílies també van haver de rascar-se la butxaca per compensar la disminució de fons de la Generalitat.

Un altre cas emblemàtic de renovació de la concessió amb estalvi per a l´Ajuntament és el del bus urbà. L´any 2013, l´equip de govern de CiU va aprovar en junta de govern el nou plec de clàusules que havia de complir l´empresa guanyadora. Entre les condicions hi havia reduir com a mínim el 4,1% el cost global del servei.

Dels 2 milions d´euros que havia d´aportar l´Ajuntament es va passar a 1,7 milions.



Les que pugen

Entre les concessions que han anat necessitant cada cop més recursos n´hi ha aquelles que han hagut d´atendre més persones a causa de la crisi com, per exemple, l´ajut a domicili.

N´hi ha d´altres que tenen un component més tècnic i serveixen per donar servei de manteniment d´enllumenat i instal·lacions tèrmiques.

Per volum econòmic, la concessió més important amb diferència és la de recollida de residus i neteja urbana, que l´any 2012 va arribar a la xifra rècord de 6,27 milions d´euros i ha anat descendint fins als 6,09 milions.