Més de 4.400 persones passen cada dia pel carrer Guimerà, el més comercial de Manresa

Uns sensors instal·lats als carrers més cèntrics de Manresa compten el nombre de vianants que passen per la vorera al llarg del dia. De fet, els dispositius ho estan fent de manera ininterrompuda des de l'any 2012 i s'encarreguen de facilitar informació sobre el trànsit dels principals carrers de la ciutat a les grans marques perquè dissenyin les seves estratègies comercials als establiments. Els sensors han constatat que el car-rer amb més trànsit de la ciutat és el Guimerà, per on el 2016 van passar 4.428 persones cada dia en els horaris en què els comerços estan oberts, segons dades facilitades per l'empresa que analitza les xifres, TC Group Solutions.

En l'era del Big Data, els conjunts dades i la seva gestió s'han convertit en un factor imprescindible del màrqueting, i les grans marques les utilitzen per millorar la seva competitivitat, saber a quins establiments cal actuar per atraure més clients i determinar més exactament la quantitat de productes que han de destinar a cada botiga.

Els sensors comptapersones estan instal·lats als carrers de bona part de les ciutats de Catalunya, i al centre de Manresa n'hi ha una desena que constantment estan registrant els ciutadans que s'hi passegen. De les dades que se n'extreuen es conclou que és sobretot el carrer d'Àngel Guimerà el que aglutina una quantitat més important de persones al llarg del dia. I és que la mitjana de vianants que es concentren als carrers on hi ha els dispositius (en el mapa es pot observar on estan instal·lats) és de 3.073. És a dir, que el Guimerà supera el 44,09% la mitjana de la ciutat



Es manté la variació anual

El flux de vianants als carrers de Manresa el 2016 gairebé s'ha mantingut respecte de l'any anterior. El 2015, els sensors van comptabilitzar un total de 3.080 persones, xifra que representa una variació molt poc significativa del 0,23% i que s'inscriu en les tendències registrades en altres ciutats –diferents en nombre de població i d'ubicació geogràfica– com Girona.

Són dades que l'empresa que gestiona els sensors ha fet públiques. La capital gironina, de mitjana general, ha disminuït l'1,6%, i amb una població de 98.255 habitants, el flux de vianants és de 2.395 (inferior al de Manresa pel que fa al còmput global). El seu carrer principal, el de Migdia, té una afluència mitjana diària de 4.867 vianants. És a dir, que els transeünts es reparteixen més pels carrers de la ciutat si es compara amb Manresa.

TC Group Solutions no ha facilitat a Regió7 xifres d'altres carrers de Manresa perquè el pilar del negoci de la companyia és, precisament, la comercialització de les dades a les empreses adherides i que paguen per saber quin és flux de vianants als carrers de les ciutats catalanes i d'altres d'importants d'arreu del món.

Els carrers més comercials de Barcelona juguen en una altra divisió i la realitat dels establiments és diferent de la dels centres de les ciutats de Manresa i Girona. La tendència de la capital catalana ha estat alcista, de l'1,38%, però és un increment poc significatiu i això l'ha fet quedar darrere de Madrid, que ha experimentat el 2016 un increment molt més pronunciat, del 22,24%, i ha obtingut una mitjana global de 5.981 vianants diaris passejant pels seus carrers més importants en horari comercial, de 10 del matí a 2/4 d'11 de la nit. Barcelona ha quedat en el segon lloc amb una mitjana global de 5.703 vianants diaris, i ha cedit així el lideratge –obtingut el 2015– a Madrid.

Aquestes són les primeres conclusions que s'extreuen de l'«Informe BIG DATA sobre el comportament del consumidor 2016», elaborat per TC Group Solutions i realitzat a partir de càlculs agregats de Big Data procedents dels milers de dades que s'obtenen diàriament dels més de 10.000 sensors que la companyia té instal·lats en més de 28 països arreu del món de quatre continents.

L'informe complet inclou dades de trànsit de vianants de les principals ciutats espanyoles, el que permet fer un rànquing de vies comercials, així com el cost per client potencial de cadascuna, calculat a partir dels preus de lloguer. També dedica un parell de capítols al comportament del consumidor, mesurat a través de les ràtios d'atracció (entrades a botiga) i de conversió (vendes), per calcular la rendibilitat d'un establiment al detall en carrers i locals comercials concrets.

Nascuda com T-Cuento Soluciones el 2007, avui TC Group Solutions és líder en el desenvolupament de tot tipus de solucions per recopilar, emmagatzemar, tractar i analitzar les dades massives que interaccionen amb les organitzacions de venda al detall.



Altres municipis de la regió

Manresa no és l'única ciutat de la Catalunya Central que té als carrers els sensors per calcular el flux de persones, tot i que el nombre de dispositius varia depenent del nombre de població de cada municipi. Al centre d'Igualada n'hi ha cinc: en dos trams de l'avinguda Balmes, al carrer de l'Argent i dos més a la Rambla de Sant Isidre. A Berga n'hi un d'instal·lat al passeig de la Pau, entre la Gran via i el carrer Pere III. A Solsona, un altre a la carretera de Basella, entre el passatge de les Moreres i el carrer Regata. A Puigcerdà, al carrer Alfons I, entre el carrer Espanya i el de Capità Canal. Al Baix Llobregat Nord, també n'hi ha dos a Martorell, tres a Olesa de Montserrat i un a Esparreguera.

Els sensors TC Street recull dades que es compilen de manera totalment automatitzada i precisa, mitjançant un servei ininterromput de comptatge les 24 hores del dia, els set dies de la setmana. Els sensors tenen una cèl·lula que compta els vianants que circulen per la vorera fins a una distància regulable de 4 metres d'amplitud, sense resultar afectada per la incidència de la llum solar, l'augment o disminució d'il·luminació exterior, els canvis de temperatura o les condicions meteoròlogiques. Els clients poden consultar el nombre de persones que circulen pels carrers on són presents i quants entren a l'establiment.