Alumnes manresans participen a les proves de competències de 4t d'ESO

Un text sobre César Bona, el candidat espanyol a millor professor del món, i un text adaptat de la novel·la 'Pedra de tartera', de Maria Barbal, han estat els protagonistes dels exàmens de castellà i català que els més de 69.400 alumnes catalans de 4t d'ESO han realitzat aquest dimarts en el marc de les proves de competències bàsiques. Amb tot, a diferència de l'any passat, els alumnes han començat a les nou del matí amb la prova de matemàtiques, seguida per la de castellà i, finalment, la de català.

La prova de competència matemàtica ha inclòs exercicis de numeració i càlcul, de relacions i canvi, d'espai, forma i mesura i també d'estadística i atzar. Pel que fa a les proves de competència en llengua catalana i castellana, l'objectiu és valorar si l'alumnat compren el que llegeix, si s'expressa amb claredat o la coherència en la redacció. Dimecres, serà el torn de la prova de ciències i anglès.

El primer examen que han realitzat els alumnes de quart d'ESO en el marc de les proves de competència ha estat el de matemàtiques. Els alumnes han tingut una hora per respondre 31 preguntes relacionades amb la numeració i el càlcul i, entre d'altres, han hagut de calcular la superfície i el volum de l'habitacle d'un hàmster o l'àrea d'un requadre. També han hagut d'interpretar diferents gràfics i calcular percentatges, així com respondre qüestions relacionades amb l'estadística i l'atzar.

Els alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Cal Gravat de Manresa no han trobat especialment difícil la prova de matemàtiques. És el cas de l'Oriol Garrigós, que en declaracions ha assegurat que l'examen era "força fàcil, tot i que hi havia alguna pregunta complicada i una mica enrevessada perquè et pensessis que era una cosa quan en realitat era una altra". També s'ha mostrat satisfeta amb el resultat de la prova l'Alba López, que no ha trobat cap dificultat especial en l'examen. En canvi, l'Aylen Tripiana i el Roger Martín han trobat més difícil l'examen de matemàtiques que el de castellà.



Redaccions sobre els animals de companyia



A les deu del matí ha arribat la prova de castellà. Els alumnes s'han trobat, en primer lloc, l'escrit 'El extraordinario invento del cinematógrafo', un text adaptat d''El anarquista que se llamaba como yo', de Pablo Martín Sánchez. El segon text de la prova han estat dos fragments sobre César Bona, el candidat espanyol a millor professor del món. El primer fragment, signat per María De Sancha Rojo i publicat al 'huffingtonpost', parla sobre el currículum de Bona, la seva proposta didàctica i la seva nominació als 'Global Teacher Prize', considerats els premis 'Nobel' dels mestres.

El segon fragment, titulat 'No pudo ser', signat per S. Arcega i publicat al diari L'Heraldo, explica que Bona es va quedar a les portes d'aconseguir el premi i relata que actualment no imparteix classes i col·labora en una ONG. L'examen també ha inclòs una redacció de 125 paraules com a mínim sobre el tema 'Com és per a tu un bon professor?'.

L'Aylan Tripiana ha explicat que la prova de castellà no era difícil, tot i que assegura que allò que més li ha costat ha estat la redacció "per les faltes d'ortografia i el nombre de paraules". L'Alba López ha coincidit amb l'Aylan que allò que més li ha costat de la prova de castellà ha estat la redacció, però assegura que la comprensió lectora li ha anat molt bé, igual que al Roger Martín, que ha trobat les preguntes "molt fàcils".

En la prova de català, que ha estat l'última del dia i ha començat a dos quarts de dotze del migdia, els alumnes han hagut de respondre 26 preguntes relacionades amb dos textos. El primer era un text adaptat de la novel·la 'Pedra de tartera', de Maria Barbal, i el segon un article de la periodista Aure Farran, publicat al diari Ara el gener de 2013, i titulat 'Un més de la família'. A més, els alumnes han hagut d'escriure una redacció sobre 'Com creus que s'ha de tractar un animal de companyia'. Precisament, l'article d'Aure Farran tractava sobre els tòpics i les veritats relacionades amb els animals de companyia.

Els alumnes que sortien de la prova de català es mostraven força satisfets amb el resultat, tot i considerar-lo llarg. La Queralt Sebarroja i el Jan Rossinyol, alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Cal Gravat, han trobat que el més difícil de la prova ha estat la redacció perquè, segons Rossinyol, "havies de tenir molt clares totes les normes ortogràfiques i de puntuació". Pel que fa al text de Barbal, la Queralt ha assegurat que no el coneixia però que li ha agradat molt llegir-lo. Tots dos consideren que la prova de català i la de castellà han presentat un nivell de dificultat similar.

Una hora extra de preparació setmanal

Els alumnes de l'Institut Cal Gravat de Manrsea que han realitzat la prova de competències aquest dimarts asseguren que el centre els ha preparat durant diversos mesos per aquest examen. De fet, la coordinadora de 4t d'ESO i també professora d'anglès, Carme Ribas, ha explicat que els alumnes han pogut practicar amb exàmens d'anys anteriors que els han servit d'exemple i també "han disposat d'una hora extra per dedicar-se a les competències".

Ribas creu que són molt positives aquestes proves perquè suposen un repte pels alumnes i, a més, "es veuen confrontats amb alumnes de tot Catalunya". La coordinadora de 4t d'ESO també considera que els exàmens són positius pels mestres i els centres educatius perquè "són un indicador de com fem les coses".