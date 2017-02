L'Ajuntament de Manresa homenatja Dolors Molist Colom, que compleix 100 anys

Mercè Rosich, regidora delegada de Gent Gran de l´Ajuntament de Manresa, ha visitat Dolors Molist Colom, nascuda el 13 de febrer de 1917 a Manresa, per lliurar-li un obsequi i un ram de flors en nom del consistori per commemorar el seu centenari.



Molist va haver d´exiliar-se l´any 1939 des d´Artés (població a la qual s´havia traslladat des de Manresa) a França, ja que el seu marit era republicà. Allà ha viscut una bona part de la seva vida, al costat del seu marit, en Climent, amb el qual van compartir ideals i lluites. De fet, van haver de viure difícils situacions, sovint separats, com el pas per camps de refugiats, l'exili i dues guerres més: la Segona Guerra Mundial i la d´Algèria, país en el qual també visqué. Al 1962 van tornar a la Provença, i van viure activamet, amb el seu marit, els moviments de canvi, com el maig del 68. Des de la mort del seu marit, l´any 1974, Molist residí a França fins l´any 2007, moment en què va retornar a Manresa.

Actualment viu amb la seva neboda. En l'homenatge de l'Ajuntament, ha estat acompanyada de diversos familiars.