Manresa promourà l'ús del català en les ciències de la salut i de la vida

Promoure l´ús de la llengua catalana en l´àmbit de les ciències de la salud i la vida i també reflexionar sobre els reptes de la sanitat als territoris de la llengua catalana. Aquests seran dos dels objectius del XXè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana que se celebrarà el pròxim mes d´octubre a Manresa a iniciativa de la Fundació Alsina Bofill de l´Institut d´Estudis Catalans i la Fundació Althaia. Serà la primera vegada que es faci en una ciutat que no és capital.

Hi participaran acadèmics, científics, professionals i estudiants de tots els àmbits de la salut i les ciències de la vida, i hi podrien prendre part entre 450 i 500 persones.

Aquest dimarts se n´ha fet la presentació. Els doctors Lluís Guerrero i Miquel Vilardell en seran els copresidents. Guerrero ha manifestat que els últims anys hi ha hagut la «falsa» sensació d´una certa normalització de l´ús del català en aquests àmbits, però la «necessitat de promoure l´ús social i científic del català segueix ben vigent».

Segons un estudi que es va fer entre els anys 2000 i 2003 als hospitals de Barcelona, tan sols el 15 % de les comunicacions es feien en català. Per a Lluís Guerrero «ara no sabem per on passem, però la situació no és la ideal». Hi ha diversos factors que hi influeixen com la globalització, la immigració, les especialitzacions i la mobilitat o les noves tecnologies.

El congrés el convoca la Fundació Alsina Bofill de l´Institut d´Estudis Catalans. El seu president, Ricard Guerrero, ha destacat el fet que se celebri per primera vegada a Manresa, i que l´ús del català «ara sembla normal, però no està normalitzat».

Per part de la Fundació Althaia, el seu director general, Manel Jovells, ha expressat la seva satisfacció per poder col·laborar en una iniciativa com aquesta, mentre que la regidora de Salut de l´Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, ha destacat que l´acte coincidirà amb els 125 anys de la redacció de les Bases de Manresa. «Hi encaixa perfectament».

El Congrés es durà a terme els dies 20 i 21 d´octubre al Kursaal. El primer es va celebrar el 1913 a Barcelona. Des de llavors es va anar fent regularment excepte en els períodes de dictadures. El darrer va ser el 2013 a Lleida.