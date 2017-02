El PSC demana consens per ampliar la zona blava de Manresa

El president del grup municipal del PSC, Felip González, ha demanat que hi hagi consens amb els veïns en l´ampliació del nombre de places de zona blava d´estacionament que està negociant el govern municipal a canvi d´una reducció del preu del tiquet.

El polític socialista ha explicat que a la darrera reunió de seguiment del Pacte de Ciutat, el tinent d´alcalde Josep Maria Sala va explicar que «aquesta negociació tenia una proposta ´gairebé tancada´ però sense donar detalls" de les condicions, terminis i abast de l´operació.

«I això és el que ens preocupa», assegura González, «que la proposta pugui estar ´gairebé tancada´, que pugui significar una ampliació de la zona regulada amb parquímetres i que pugui passar que la ciutadania torni a patir el que ja li va passar a finals de 2013 als veïns i veïnes del barri de la Balconada: que es torni a assabentar de què a prop de casa seva s´haurà de pagar per aparcar i que ho sàpiga quan ja no hi hagi cap marge de maniobra».



Acord de ple

En aquest sentit, el PSC recorda al govern de Valentí Junyent que és vigent un acord de Ple Municipal de 21 de novembre de 2013 que fixava les condicions que l´Ajuntament de Manresa s´autoobligava a complir abans d´ampliar les places d´aparcament regulat amb zona blava o zona verda de pagament amb parquímetres.

Era una proposició del PSC que es presentava com a solució a aquell conflicte obert a La Balconada i que el govern convergent de l´època va esmenar i acceptar. Un text, l´aprovat finalment, que va tenir el suport de PSC, CDC, ERC i CUP.

El que es va aprovar deia textualment: L´Ajuntament de Manresa, abans d´implantar una nova zona d'estacionament limitat i de pagament (ja siguin àrees verdes o blaves) en qualsevol sector de la ciutat, elaborarà, presentarà, i explicarà al veïnat implicat i a les seves entitats representatives, un Pla Específic d'Estacionament del sector afectat i de la seva rodalia immediata.

En aquest Pla, i abans de prendre una decisió definitiva al respecte, s´haurà de disposar, com a mínim de:

Una justificació tècnica explícita i detallada dels motius de millora de la mobilitat que justifiquin l´esmentada implantació i que es pugui compartir i acordar amb tots els grups municipals, i veïns i comerciants afectats. Un informe previ d´acord de la Taula de Mobilitat de Manresa. D´una memòria informativa detallada de l´oferta d´estacionament lliure, la de pagament que es vulgui implantar, i de la seva relació eficient amb el parc de vehicles registrat en aquell moment al sector afectat (padró fiscal de vehicles). El Pla també contemplarà, entre altres coses, les possibilitats de transformar solars públics buits com a estacionaments provisionals gratuïts (com els que amb una mínima inversió es van poder obrir a la plaça Prat de la Riba, o al solar de l´Ateneu les Bases). Finalment, el Pla també tindrà en compte previ a la implantació d´àrees verdes o blaves les possibilitats reals de millora del transport públic que arribi al sector, i totes aquelles altres mesures que puguin beneficiar a la seva població resident.



Màxim consens veïnal

La proposició aprovada també es comprometia textualment: a assolir el màxim consens possible amb les associacions de veïns dels barris afectats i de les entitats de comerciants de cada sector abans de la implantació de noves zones d'estacionament limitat en aplicació del Pla Específic que s´haurà elaborat, informat i debatut amb els seus representants.

"Des del PSC», diu González, volem alertar que una operació tan sensible com la d´ampliar les places d´aparcament regulades amb parquímetres a la ciutat no pot tornar a caure en els errors comesos pel govern municipal el 2013 a La Balconada, ni que sigui en el marc d´una negociació en benefici d´una reducció del cost del servei per als usuaris".

Segons el cap de files socialista, "tots podem estar d´acord a negociar amb la concessionària, però en cap cas es pot negociar sense tenir en compte els compromisos presos per l´Ajuntament en Ple. I, per tant, és molt important que aquesta qüestió es porti amb la màxima transparència i, sobretot, donant veu i participació a totes les parts que puguin estar implicades (i que hores d´ara no sabem quines poden ser), abans que no s´anunciïn com a definitives les accions que s´acordin amb l´empresa", ha conclòs González.