La Fira de l'Estudiant es trasllada al Palau Firal per poder créixer en públic i estands

La Fira de l'Estudiant es trasllada. Després de molts anys encabint una vintena d'estands al Museu de la Tècnica de Manresa i de veure com era pràcticament impossible créixer en nombre de centres expositors, la comissió organitzadora ha decidit, coincidint amb el 25è aniversari, fer una aposta clara per la continuïtat d'una fira que fa precisament un lustre es posava en dubte. Ara la fira no només es veu necessària, sinó que l'organització veu conveninent dotar-la de molt més espai i entitat, i la ubica a la planta baixa del Palau Firal.

Darrere d'aquest canvi d'ubicació i d'aquest important creixement d'espai hi ha la voluntat, tal com ha explicat a aquest diari el coordinador de la fira, Antoni Cornudella, «tant de fer augmentar el nombre de centres que vénen a exposar la seva oferta educativa com de fer incrementar la xifra de visitants, sobretot la de públic que ve per lliure». Lligat a aquest aspecte, la segona gran novetat del certamen és que aquesta 25a edició s'obrirà per primera vegada a la seva història als centres i alumnes de l'Anoia i d'Osona. Per tant, si fins ara la fira anava adreçada a alumnes i centres de les comarques del Bages, Moianès Berguedà i Solsonès, enguany seran sis comarques i no quatre les que hi tindran presència.

Antoni Cornudella ha detallat que la decisió de fer aquest pas endavant per fer créixer la fira es va prendre el maig del 2016, en el marc d'una reunió per valorar l'edició passada: «vam veure que volíem créixer i que una bona oportunitat per fer-ho seria el 25è aniversari. Per això ens vam llançar a una piscina, que ara estem omplint». Disposar de més metres quadrats permetrà no només rebre més alumnes i tenir més centres exposant, sinó que també es podran realitzar els tallers del dimecres adreçats als alumnes de batxillerat i cicles formatius amb més amplitud.

L'ampliació d'espai també permetrà que els centres del Berguedà i del Solsonès, que fins ara hi exposaven de manera conjunta (hi havia un estand per a cada comarca), puguin mostrar-se de manera individual i cada centre podrà tenir un estand.



Dos nous estands: Anoia i Osona

El canvi d'ubicació farà possible, a més, convidar centres d'ense-nyament de les comarques de l'Anoia i Osona, que exposaran conjuntament en dos nous estands. Així, hi haurà un espai per a tots els centres que vulguin ser-hi de l'Anoia i un altre per als d'Osona. Pel que fa als alumnes d'aquestes dues comarques, Cornudella comenta que «podran visitar el certamen, però lliurement. No vindran amb grups, ni la seva presència anirà en detriment dels alumnes del Bages, el Moianès, el Berguedà i el Solsonès», que tal com destaca el coordinador de la fira «tornaran a venir amb els seus centres i seran el 100% dels estudiants d'ESO i pràcticament tots els de batxillerat».



Transportar els manresans

De moment l'únic inconvenient que troba el coordinador de la fira al canvi d'ubicació és que, a diferència de les edicions passades, enguany caldrà «traslladar els alumnes de Manresa», ja que abans «es desplaçaven tots a peu fins al Museu de la Tècnica». Cornudella comenta que «mitjançant l'Ajuntament i, si cal, el Consell Comarcal, els portarem tots en autobús». Respecte a la mobilitat, l' organització també ha demanat que una línia del bus de Manresa tingui parada al Palau Firal per facilitar l'accés al públic general.



No necessàriament definitiu

Antoni Cornudella subratlla que «el canvi de format de la fira serà enguany una prova», i per tant, «no necessàriament ha de tenir continuïtat, dependrà de la valoració posterior que en faci tothom». El coordinador de la fira admet, malgrat tot, que «ens agradaria que funcionés i que el Palau Firal acabés sent la seu definitivadel certamen».



Objectiu: més públic general

El taló d'Aquil·les de la fira manresana és el públic que hi va per lliure. Cornudella admet que l'organització té la sensació que els recursos que ofereix el certamen «estan desaprofitats pel públic general». Per això, enguany s'han proposat fer créixer el nombre de visitants que hi arribin per lliure.