Més de 550 estudiants 'pentinen' Manresa amb el mòbil

Ha tornat a passar. Manresa ha patit aquest dimecres una invasió d´estudiants de primer d´ESO amb mòbils entre les mans per participar en una gimcana 2.0. Més de 550 alumnes d´instituts de Manresa i comarca han pres part a La Manresada per aprendre a moure´s per la ciutat amb el mòbil i desenvolupar, així, competències com l´autonomia, la col·laboració, la presa de decisions, la creativitat i a fer una bona utilització dels dispositius mòbils.

La iniciativa és del col·lectiu d´ensenyants de Manresa i el Bages Lacenet, que ofereix projectes telemàtics als centres educatius. Aquest dijous la gimcana tecnològic no tan sols s´ha celebrat a Manresa. El projecte bagenc ha mogut 6.000 estudiants a diversos punts de Catalunya i el País Valencià, i aquest dijous es farà a Barcelona i a Tarragona. En aquest cas amb estudiants de quart d´ESO.



El repte

El repte dels estudiants és moure´s utilitzant el mòbil i diverses aplicacions. Se´ls hi ha donat una targeta en la qual hi ha un codi QR que un els indica sobre el mapa a quins punts de la ciutat han d´anar. Utilitzant una altra QR de realitat augmentada els hi proporciona informació del context, les proves que han de fer com per exemple un video o una foto per deixar constància que hi han estat, i la identificació del grup.

Totes aquestes dades les envien al moment per Instagram. Al Casino els professors han fet seguiment de l´activitat dels estudiants, que han anat en grups de quatre o cinc.

Els alumnes han hagut d´anar a punts com l´edifici de Ca la Buresa, a l´Ajuntament, la Seu, el Museu, entre altres llocs, i en cadascun d´aquests punts han hagut de fer una activitat. Enguany s´hi han incorporat rutes relacionades amb la Festa de la Llum com per exemple localitzar el carrer Cap del Rec, per on entrava la Sèquia.

Per al membre del col·lectiu Lacenet Ramon Barlam, la iniciativa demostra que els instituts de Manresa i comarca «som capaços de treballar junts en un projecte important» que a més a més «hem sabut exportar per ciutats molt més grans» com Barcelona, tarragona,m que s´hi ha afegit per primer cop, o València. La iniciativa es podria dur a terme també al País Basc, on el col·lectiu manresà hi viatjarà properament per explicar el projecte.

Un equip de pedagogs ha estat avui a Manresa per fer un esudi sobre la iniciativa. L´any passat un professional de la Universitat de Múrcia va fer un doctorat sobre l´experiència.

La Manresada, que ha comptat amb la col·laboració de M-Schools, Forn de Cabrianes i Aneto, s´ha acabat aquest migdia al Parc de la Seu amb un espectacle d´animació entre tots els participants.