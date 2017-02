La PAHC reclama una solució per a un sense sostre que li permeti quedar-se a Manresa

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) Bages ha emès un comunicat sobre la situació d'una de les persones per les quals, el passat 16 de gener, activistes de la plataforma es van atrinxerar al vestíbul de l'Ajuntament, Després d'estar un mes a l'alberg, l'Ajuntament, que va proporcionar aquesta solució provisional, manté la seva proposta per tal que aquest ciutadà vagi a un alberg fora de Manresa. La PAHC no hi ha està d'acord i ha emès un comunicat per manifestar-ho.

La PAHC recorda que "el passat 16 de gener del 2017 va ocupar l'edifici de l'Ajuntament de Manresa per aconseguir una solució per a dues situacions precàries de persones sense ingressos que es trobaven al carrer. La primera oferta de l'Ajuntament va ser allotjar les persones afectades en albergs fora de Manresa. Finalment, després d'hores de diàleg no exempt de tensió, l'Ajuntament va fer la proposta d'oferir l'alberg de Manresa per a un mes mentre trobava una altra solució". Recorden que "el dijous 16 finalitza el termini d'un mes i els serveis socials municipals han afirmat fins avui que no tenen cap solució per a Zadik a Manresa com no sigui un alberg fora de la ciutat".



Xarxa social a Manresa



Hi afegeixen que "en Zadik porta 8 anys a Manresa, no cobra cap ingrés i vivia en una habitació que li van deixar a un pis que està en obres i que és molt insegur. Ell està força malalt i la seva situació és molt delicada, durant uns dies va estar dormint en un caixer. En Zadik només té xarxa social a Manresa i vol quedar-se a viure a Manresa".

La plataforma recorda que "ja fa més de 4 anys que, des de PAHC Bages, ens organitzem per a fer efectiu el dret a un habitatge digne per a totes les veïnes de la comarca. Durant aquest temps, hem resolt infinitat de casos amb l'autoorganització com a eina, hem ocupat sis blocs de pisos de la SAREB i hem donat solució quan la institució no podia o no volia resoldre".

"La PAHC ha vingut reclamant des de fa tres anys la redacció d'un Pla local d'habitatge amb una línia estratègica central que és disposar d'un parc públic d'habitatge a Manresa que garanteixi de forma efectiva l'accés a l'habitatge de les persones que no poden trobar una solució al mercat. És evident que aquesta no és la prioritat per a l'equip de govern municipal, per al qual els que no tenen ingressos són persones descartades, i ho continuarem exigint de la mateixa manera que no ens cansarem de reivindicar solucions dignes per a les persones que volen exercir el seu dret a una habitatge a la nostra ciutat com a ciutadans de Manresa. Seguirem amb la mateixa fermesa fins que ens ofereixin una solució sostre de manera indefinida a la ciutat. No acceptarem la deportació de Zadik. #Zadikesqueda".