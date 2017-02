Manresa estudia unir la Cova i el Centre Històric amb un transport públic regular

L'Ajuntament està «valorant diverses alternatives des del punt de vista tècnic» per unir amb un sistema de transport públic regular la Cova i el Centre Històric de Manresa. Tant podria ser, per tant, un microbús, com un trenet, com una línia del bus urbà, per posar tres exemples possibles. Una vegada decidit, la intenció és posar-lo en marxa «properament», ha manifestat el consistori.

Resoldre la pèssima connexió que hi ha ara entre el Centre Històric i la Cova de Sant Ignasi és quelcom que han demanat tant l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major i Voltants, com el Santuari de la Cova. La primera petició dels comerciants va ser el 2012. Pensant en millorar la situació de les botigues i negocis de la zona, van proposar a l'Ajuntament una sèrie de mesures, entre les quals posar en marxa un microbús que connectés alguns punts del Centre Històric. Aleshores, no van parlar de la Cova. Josep Tobeña, president de l'ens comercial, explica que, al seu entendre, seria més pràctic un microbús que un trenet, tot i que potser tindria menys encant turístic, perquè un trenet és complicat que pugui passar per llocs com la Baixada del Pòpul pel pendent que té, i un microbús pot incorporar calefacció a l'hivern i aire condicionat a l'estiu. I afegeix que en ciutats com Girona i algunes d'italianes amb carrers estrets ja funciona un sistema com aquest.

El 2015, els comerciants van repetir la petició, però incorporant-hi la idea que el nou transport servís per relligar els llocs ingnasians, inclosa la Cova, pensant en la commemoració, el 2022, dels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loiola a la capital del Bages. El juny passat van tornar a fer la petició, i el desembre s'hi va afegir la Cova de Sant Ignasi. El seu superior, Lluís Magriñà, i el director de la Fundació Cova Sant Ignasi Manresa i gerent del Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana, Lluís Pagès, van defensar que tenir un servei llançadora faria que molta gent que visita la Cova s'animés a arribar-se al Centre Històric, cosa que no fa ara per les incomoditats d'arribar-hi.



Que ara vaig de debò



Demanats sobre el que ha comunicat l'Ajuntament ara, els comerciants han expressat el desig que aquesta vegada vagi de debò. Han recordat que, segons els va comunicar el consistori l'any passat, el segon trimestre del 2016 tenia previst un pressupost amb l'objectiu de fer realitat aquest sistema de transport que, finalment, no es va acabar de materialitzar.