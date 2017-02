L'Ajuntament de Manresa es blinda per evitar ser ocupat per la PAHC

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme havia convocat per avui a les 11 del matí una acció per protestar pel que consideren manca de resposta adequada de l'Ajuntament de Manresa a la situació de precarietat habitacional d'un membre de la PAHC. Abans, però el consistori ha tancat la porta gran d'accés i ha situat policia per evitar que es pugui produir una altra ocupació com la que va tenir lloc el 16 de gener passat.

La reacció dels activistes ha estat reunir-se en assemblea i ajornar la roda de premsa explicant que "veient l'actitud de l'Ajuntament hem de valorar com ho fem perquè no sigui un conflicte, que no volem en cap cas".



Resposta de Serveis Socials

Simultàniament, l'Ajuntament feia públic un comunicat en resposta a les declaracions del dia anterior de la PAHC que havia qualificava de "deportació" la solució de que l'afectat marxés a un alberg fora de Manresa.

En el comunicat municipal l'equip de govern explica que els serveis socials l'Ajuntament de Manresa treballen des de la proximitat amb total respecte a la confidencialitat de les persones ateses. "És per això que, sense autorització prèvia, ens devem al deure de mantenir el secret professional".

Segons l'Ajuntament, la proposta professional plantejada en relació al cas exposat s´ha fet després d´una valoració de les necessitats de la persona i els recursos disponibles, cercant la solució més adequada possible a la seva situació i les seves circumstàncies, que no són les que exposa la PAHC Bages.

En el comunicat es recorda que els serveis socials són d´àmbit municipal, i per tant centren el seu seguiment i treball en persones amb residència al municipi, tot i atendre i gestionar situacions d´emergència d'altres persones que, circumstancialment i de manera discontinua, poden trobar-se a Manresa.

Afegeix que no tots els recursos disponibles són ni han de ser sempre d´àmbit municipal ni s´ubiquen al nostre municipi, però en qualsevol cas els serveis socials continuen fent-ne el seguiment.

L´Ajuntament de Manresa, i en concret els serveis socials, asseguren que estan oberts al diàleg i a trobar fórmules de consens amb els moviments socials davant les necessitats relacionades amb l´habitatge que tenen ciutadans de Manresa. "Però el diàleg s´ha de donar en un marc d´escolta mútua i de respecte".

L´Ajuntament de Manresa afirma que treballa per facilitar l´acollida i, en el cas de serveis socials, per trobar el recurs més adequat per a cada persona, sigui o no a la ciutat. "Per aquest motiu, la paraula 'deportació' no defineix ni interpel·la aquest Ajuntament".

Per tant, L'Ajuntament demana "una vegada més a la PAHC Bages" poder disposar d´un marc de diàleg sostingut en el temps, establint acorrds i formes de coordinació estables i regulars que possibilitin parlar de situacions i necessitats més enllà dels casos particulars.

També demana " respecte al treball que realitza l´Ajuntament, de forma professionalitzada, defugint d´actituds de pressió i fins i tot de desqualificació".



I insisteix en reclamar "respecte i la voluntat de cercar la màxima complicitat possible amb l´administració més propera als ciutadans, l´Ajuntament, en el diàleg amb les administracions competents en matèria d´habitatge per poder solucionar els reptes que té la ciutat".

El comunicat previ de la PAHC

Ahir, la PAHC va fer públic un comunicat en el qual exposava que el passat 16 de gener els activistes van ocupar l´edifici de l´Ajuntament de Manresa per aconseguir una solució per a dues situacions precàries de persones sense ingressos que es trobaven al carrer. La primera oferta de l´Ajuntament va ser allotjar a les persones afectades en albergs fora de Manresa. Finalment després d´hores de diàleg no exempt de tensió, l´ajuntament va fer la proposta d´oferir l´alberg de Manresa per un mes mentre trobava una altra solució. Segons el comunicat d ela PAHC, avui finalitza el termini d´un mes "i els Serveis socials municipals han afirmat fins avui que no tenen cap solució per a Zadik a Manresa com no sigui un alberg fora de la ciutat".

Segons la PAHC, el Zadik, porta 8 anys a Manresa, no cobra cap ingrés i vivia en una habitació que li van deixat a un pis que està en obres i que és molt insegur. Ell està força malalt i la seva situació és molt delicada, durant uns dies va estar dormint a un caixer. En Zadik només té xarxa social a Manresa i vol quedar-se a viure a Manresa.

En el comunicat s'explica que ja fa més de 4 anys que la PAHC Bages s'organitza per a fer efectiu el dret a un habitatge digne per a totes les veïnes de la comarca. "Durant aquest temps, hem resolt infinitat de casos amb l´autoorganització com a eina, hem ocupat 6 blocs de pisos de la SAREB i hem donat solució quan la institució no podia o no volia resoldre", afirma.