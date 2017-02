L'Ajuntament de Manresa invertirà 2 milions d'euros en millorar l'enllumenat

El ple municipal ha donat llum verd a l´operació de renovació de l´enllumenat públic de Manresa en deu sectors de la ciutat amb instal·lacions molt antigues.

El projecte ha estat redactat pels serveis tècnics de la secció de xarxes i eficiència energètica del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb amb un pressupost d´execució per contracte de 1.784.997 euros més 374.849 euros en concepte de 21% d´IVA, i un pressupost total 2.159.846 euros.

Les renovacions consistiran en el canvi dels quadres elèctrics antics existents per nous, o bé l´ampliació dels quadres existents si estan bé, el canvi de les línies elèctriques antigues per noves i el canvi de les lluminàries per d´altres amb tecnologia led.

Les actuacions a realitzar per a cada sector s´especifiquen a la Memòria tècnica del Projecte. La programació del projecte preveu la seva execució en cinc fases, entre els anys 2018 i 2022, segons la següent distribució

pressupostària:



2018: 301.636 2019: 533.883 2020: 440.5187 2021: 459.958 2022: 423.849



En total: 2.159.846 euros

La contractació del projecte es preveu realitzar dins del contracte de millora de les instal·lacions d´enllumenat públic i semàfors i de manteniment integral, quina licitació es farà dins del present exercici.

D´acord amb la programació de les fases, la primera s´executarà durant l´exercici 2018, en conseqüència, durant

l´exercici 2017 no és meritarà cap obligació derivada del projecte objecte d´aprovació.