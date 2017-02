La PAHC dormirà a la plaça Major si el consistori no prorroga l'estada a l'alberg a un sense sostre

El pols entre l'Ajuntament i la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC Bages) viu un nou episodi de tibantor. La plataforma ha amenaçat amb ocupar la plaça Major de manera indefinida, quedant-s'hi a dormir si cal, si l'Ajuntament no li dóna temps per resoldre el cas d'un ciutadà magribí, Zadik, que no té casa i a qui avui se li ha acabat el mes d'estada que li va donar l'Ajuntament a l'alberg del Carme. La plataforma demana al consistori que allargui l'estada d'aquest ciutadà al Carme per poder trobar una solució per a ell, igual que va fer amb la Fàtima, una noia que ha estat, també, vivint a l'alberg fins que la PAHC l'ha pogut col·locar en un dels pisos que té ocupats, si bé aquest migdia, en la convocatòria que han protagonitzat una vintena d'activistes davant de l'edifici consistorial, han explicat que li han tallat l'aigua i la llum. A dia d'avui la PAHC diu que no té cap més pis dels blocs que ha ocupat lliure i per això demana a l'Ajuntament que deixi quedar el Zadik a l'alberg fins que li trobi un habitatge.



Convocatòria a 2/4 de 7



Davant la manca de la solució que demana a l'Ajuntament ha fet una crida a concentrar-se, avui, a 2/4 de 7 de la tarda, davant de l'Ajuntament a tothom qui pugui anar-hi a donar suport. "Que portin queviures i mantes perquè, si cal, ens hi quedarem a dormir", han anunciat. Com és habitual, la convocatòria ha acabat amb crits de "sí se puede".

La PAHC havia convocat una roda de premsa a les 11 del matí i tot feia pensar que, davant la manca d'acord amb l'Ajuntament, que ofereix al Zadik que vagi a un alberg fora de Manresa, cosa que ell no vol perquè fa vuit anys que viu a Manresa i és a on té una mica de xarxa, tornaria a ocupar el vestíbul de la casa consistorial com ja va fer fa un mes per demanar que la Fàtima i el Zadik no haguessin de marxar de Manresa, ja que serveis socials els oferia anar a sengles albergs fora de Manresa. Davant la possibilitat d'ocupació, la porta d'accés a l'ajuntament ha quedat tancada i només han deixat oberta la petita, amb un policia regulant l'entrada i sortida de gent i dos més controlant des de fora dels porxos. La PAHC ha decidit fer assemblea a l'Ateneu la Sèquia, on té la seu, per concretar el següent pas. A 2/4 de 12 del migdia, la vintena d'activistes han posat una taula i cadires al mig de la plaça, davant de l'ajuntament, i han explicat les seves demandes i queixes. Han anunciat que desestimaven ocupar l'ajuntament per evitar problemes.



Manca de diàleg



Han criticat que l'Ajuntament els retregui manca de diàleg "quan ens tanca la porta als morros", alhora que ho han titllat de "surrealista", recordant que el consistori "està negant l'entrada i l'acompanyament a les nostres companyes a les reunions de serveis socials"; han defensat el seu dret a fer pressió, que han definit com "una eina democràtica i necessària per respondre a situacions injustes". Han tornat a reclamar que l'equip de govern es preocupi de tenir un parc d'habitatges públic per poder-lo gestionar i li han retret que, en canvi, estigui destinant diners a la commemoració de la Manresa 2022, i han denunciat novament que a Manresa hi hagi prop de 8.000 pisos buits mentre hi ha 2.500 famílies en una situació de molta precarietat, han dit.