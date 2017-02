El Parc de la Sèquia i el Club Tennis organitzen la marxa de torxes de la Llum

La marxa de torxes se celebrarà per segon any consecutiu, aquest dilluns.

La marxa de torxes se celebrarà per segon any consecutiu, aquest dilluns. Arxiu particular

El Parc de la Sèquia i el Club Tennis Manresa organitzen per segon any consecutiu la caminada familiar amb torxes de la Festa de la Llum. És l´anomenada «Marxa de les cinc mil canes» que transcorre des de l´última resclosa de la Sèquia, tocant al parc de l´Agulla, fins a l´església del Carme. Són 7 quilòmetres, o el que és el mateix, cinc mil canes, una mesura catalana de l´època medieval equivalent a 8 pams. Es farà dilluns a la tarda.

Es tracta d´una caminada de caire lúdic i familiar que es fa amb torxes que s´encendran al Museu de la Tècnica i que passa per punts emblemàtics de la ciutat com el Pont Vell o el Parc de la Seu per aconseguir un efecte artístic. Al llarg de tot el recorregut hi haurà ambientacions amb fragments teatrals sobre la història de l´aigua a la ciutat.

L´acte començarà a les 4 de la tarda amb activitats infantils al parc de l´Agulla. A 3/4 de 5 hi haurà la rebuda simbòlica de l´aigua de la Sèquia, i llavors començarà la caminada popular que anirà des del centre de visitants del Parc de la Sèquia de l´Agulla a l´església del Carme.

La inscripció anticipada costa 4 euros i es pot fer a la pàgina web inscriu.me. També el mateix dia. En aquest cas costarà 5 euros. El preu inclou la torxa, avituallament i un fulard commemoratiu de la marxa.