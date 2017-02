Es constitueix la taula comarcal de polítiques LGTBI contra la discriminació

Amb l'objectiu de lluitar contra les discriminacions per raó d'orientació sexual i identitat de gènere, el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa han convocat la primera trobada de la Taula comarcal de polítiques LGTBI al Bages, en la qual es van reunir més d'una vintena de persones: responsables polítics i tècnics del Consell Comarcal del Bages i Ajuntament de Manresa, representants de diversos Ajuntaments de la comarca, agents dels Mossos d'Esquadra, prof essionals sanitaris i entitats socials.

L'objectiu de la Taula és conèixer quines polítiques s'estan fent al Bages en matèria de LGTBI per definir i planificar de manera conjunta les properes actuacions a realitzar. Al llarg dels propers mesos, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'iniciarà l'elaboració d'un Pla Comarcal LGTBI per desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per a eradicar qualsevol mena de discriminació per raons d'orientació sexual i identitat de gènere.

La propera trobada, prevista per a principis d'abril, haurà de servir ja per desplegar l'elaboració del Pla, acordar la línia de treball en l'àmbit escolar i per preparar les properes campanyes per al 17 de maig, Dia internacional contra la LGTBIfòbia, i el 28 de juny, Dia internacional de l'orgull LGTBI.

Mentrestant, tots els municipis, entitats i institucions que participen a la Taula, faran un recull de les activitats que han dut a terme en aquest àmbit per fer un banc d'experiències i proposaran temes a treballar. L'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages ja han mostrat en diverses ocasions el seu compromís en la defensa de les llibertats sexual i afectiva i la lluita contra les discriminacions.

El Consell Comarcal del Bages du a terme diverses activitats en aquesta línia, com la maleta de contes, en què es tracta la diversitat sexual, diversos tallers a secundària, el Pla d'Igualtat de Gènere comarcal, etc. Per a les properes setmanes, hi ha previstos dos tallers de sensibilització: "Claus per a la implementació de polítiques d'igualtat i LGTBI" i "Abordatge i intervenció per a la diversitat sexual i identitat de gènere educatiu".

Per la seva banda, l'Ajuntament de Manresa també treballa en aquest àmbit: des del 2015 se celebra un acte institucional el 28 de juny i també ha iniciat una diagnosi amb enquestes a alumnes d'ESO i Batxillerat dels instituts de la ciutat.