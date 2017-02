Durant el cap de setmana continuen els actes de la Festa de la Llum

La Festa de la Llum no s´atura. Després del pregó d'aquest vespre, que anirà a càrrec de l'astrofísic manresà Ignasi Ribas, aquest cap de setmana estan programats prop d´una vintena d´actes per a tots els públics, i també per a tots els gustos. D´entre els plats forts destaquen, d´una banda, la inauguració de l'exposició d´Àngels Freixanet, dissabte a dos quarts d´11 a la FUB. Mitja hora abans s'inaugurarà la Font del Campus, al mateix recinte de la FUB. Durant tot el dia de dissabte se celebrarà la 42a trobada de manresans forans (informació aquí).

Dissabte també hi ha dos actes relacionats amb premis, tots dos a les 7 de la tarda. Un és el lliurament Premi Sèquia, que celebra la primera edició, i es farà al Museu de la Tècnica. Els premiats són Pere Garcia, a títol pòstum, i Mengem Bages. L´altre és la presentació de les quatre obres finalistes del premi Amat-Piniella, que es farà amb un tast de vins a la sala d´actes de la Biblioteca del Casino.

Per als que prefereixin l´esport, dissabte a dos quarts de 10 del matí hi ha la sisena Trobada d´escoles de bàsquet Festa de la Llum, al complex esportiu Vell Congost. I a les 10h hi ha el XIVè campionat Ciutat de Manresa de Billar a tres bandes "Memorial Jaume Arnau", que celebrarà les fases prèvies al Passatge Dipòsits Vells, 4 i que s´allargarà també diumenge.

I si, per contra, es busca afinar l´oïda, a dos quarts de 6 de la tarda hi haurà els Cants per la Llum, a la Basílica de la Seu. Una hora més tard es farà el Concert de Sardanes de La Llum, a l´espai Plana de l´Om. Per acabar el dia, a les 8 del vespre es farà l'Observació de la LLum: el cel d'hivern, al Parc Puigterrà.



Diumenge continuen els actes



A les 9 del matí de diumenge sortiran els autobusos que durant els participants de la Caminada de la Llum fins a la Capella del Cambril de la Basílica de Montserrat, lloc des del qual sortiran, a les 10h, els participants en aquesta caminada. La rebuda de la Llum serà a l´església del Carme, on podran gaudir d´un tast de les flamants noves ametlles de la llum.

Per aquelles persones que prefereixin el ciclisme, a les 10 comença la pedalada pels entorns de la Sèquia, al carrer del Bruc 59. La distància és de 50 km, de manera que es preveu que l´arribada serà cap a mitja tarda.

A dos quarts d´11 es farà la inauguració del Balcó Solidari a la llera del riu, davant de l´Escola Joviat, al costat de la Carpa del Riu. Allà, s´hi podrà gaudir d´una xocolatada popular oberta a tothom.

Finalment, per acabar el dia, hi ha el Concurs Musical del Bages LlumPlugged, que celebra la tercera edició al Voilà Café (C. Del Cós, 74). Per a més detalls o informació es pot consultar el programa complet de festes.