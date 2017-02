L'Ajuntament de Manresa manté que La Carpa del Riu ha de tancar l'agost del 2018

La sala de festes de La Carpa del Riu de Manresa funciona en un règim de concessió municipal per 25 anys des del 1993, que acaba el 5 d'agost de l'any que ve. El passat 15 de novembre, l'Ajuntament, en junta de govern, va desestimar la petició d'ampliació de la concessió. Contra aquesta decisió, la propietat va interposar recurs de reposició, que també ha estat desestimat.

En el ple municipal celebrat aquest dijous al vespre, el regidor d´Urbanisme, Marc Aloy, va explicar que es tractava d´una concessió «improrrogable», que aquell espai forma part del parc del Cardener i que en aquests moments a la ciutat li convé que hi hagi una bona continuïtat de recorreguts verds més que no pas «el manteniment d´un espai privatitzat amb molt poca utilització al llarg de l´any».

L'acord d'adjudicació de La Carpa del Riu va ser adoptat per l'Ajuntament el 20 de juliol del 1993 i notificat el 5 d'agost del 1993, data a partir de la qual, segons l'Ajuntament, s´ha de considerar iniciada la concessió, que és per 25 anys i, per tant, acaba el 6 d'agost del 2018.