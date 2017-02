L'amor romàntic centra la primera activitat d'un cicle per exigir "prou feminicidis"

Els col·lectius Arran Manresa, Acció Lila i Endavant Bages organitzen una campanya per exigir prou feminicidis. El primer acte serà avui divendres, a les 8 del vespre, a l'Ateneu Popular la Sèquia, on tindrà lloc una xerrada centrada amb l'amor romàntic.

La campanya, expliquen, "respon a la necessitat de donar una resposta als feminicidis, que vagi més enllà de la denúncia, i que visibilitzi i combati el conjunt de mecanismes socials i polítics que ho possibiliten i avalen, partint de la constatació que la seva denúncia sovint ens condueix a la impotència, en tractar-se d'un fenomen que, tot i tenir una plasmació molt concreta i cruenta en forma d´assassinat, és fruit d´un sistema ideològic, el patriarcat, que actua en els plànols material i simbòlic, que són els que cal identificar i desmantellar. Volem doncs, abordar les diferents expressions en què el sistema patriarcal, el qual l´assassinat de dones n´és la cúspide, es manifesta".

"Amb aquesta campanya, doncs, donarem centralitat a la lluita feminista, i visibilitzarem el seu caràcter transversal, en el sentit que les violències masclistes cobreixen tots els sectors i àmbits de la nostra societat. I per això, cal estendre la lluita feminista més enllà de les diades concretes, i evidenciar que es tracta d´un eix central que tot ho impregna".

Per treballar tots aquests àmbits, s'ha dividit en diferents temes. El primer, es centrarà en l'amor romàntic. "Un tema bàsic i important a les nostres vides. Ens influeix en l´autoestima, en la felicitat i en la relació amb els altres. Desvetllarem què se n´amaga darrere i com influeix el patriarcat i el capitalisme. L´amor se´ns presenta com un 'llibre d´instruccions' que ens marca i delimita com hem de ser, viure i sentir. La visibilitat de l´amor romàntic apareix amb els primers trobadors a l´Edat Mitjana. A partir d´aquí, comencen a crear-se les històries de cavallers i damisel·les, prínceps valents (actius) i princeses delicades (passives)".