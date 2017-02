Sor Lucía Caram i Nacho Vidal protagonitzen el nou vídeo d'Invulnerables

«Tu amb la teva cara i jo amb el meu hàbit és com si anéssim despullats pel carrer, tothom». Així és com comença el nou vídeo de la campanya solidaria Invulnerables que protagonitzen la monja manresana Sor Lucía Caram i l'actor porno Nacho Vidal.

Lluny de buscar el 'morbo', en fer coincidir dos personatges tant oposats davant les càmeres, el vídeo proposa en poc més de quatre minuts una reflexió sobre la pobresa infantil, la transsexualitat, l'espiritualitat i el paper de l'església, a partir de la conversa-entrevista de Vidal i Caram.

Tots dos protagonistes expliquen que desconeixien per complet el treball de l'altre. «No consumeixo porno ni he vist mai Supervivientes», explica la monja manresana en referència a la professió de Vidal i al seu pas pel 'reality' de Telecinco. L'actor, al seu torn, reconeix haver buscat qui era Caram per posar-li cara abans de l'entrevista, però sense indagar en la seva obra: «he volgut ser tant verge com tu i venir a trobar una persona que no coneixo».

A partir d'aquí, en to distès, Caram parla del projecte Invulnerables, de la seva tasca i del perquè el van batejar amb aquest nom. Vidal, per la seva banda, exposa què ha suposat per a ell tenir un fill transsexual i dels motius pels quals no és creient.