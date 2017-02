Els valors que van fer possible la sèquia són actuals, destaca el pregó infantil de la Llum

Els valors que van fer possible la construcció de la sèquia de Manresa fa 700 anys, també són vàlids avui en dia. Esforç, enginyi, tenacitat, fe, confiança, treball o unió. És el que han destacat els alumnes de 6è de les escoles La Sèquia i l´Espill de Manresa al pregó infantil que han protagonitzat aquest divendres al migdia. Ha sigut un veritable espectacle.

Un públic més jove del que és habitual ha omplert el saló de sessions de l´Ajuntament. També hi han pres part figures com la del gegant de La Sèquia, el Sequiaire. Els alumnes han fet un relat històric de la història de la sèquia i la Llum. «Van veure la Llum per poder beure aigua», han manifestat.

Al mateix temps durant el pregó han anat destacant els valors que van fer possible la sèquia i que continuen sent actuals: esforç, enginyi, dedicació, valentia, treball i unitat. «Units, sense defallir, es poden fer grans coses», han assegurat. També per fer front a les necessitats actuals de la ciutat. L´alcalde, Valentí Junyent, n´ha pres nota i els hi ha agraït el missatge, ha dit.

Al final, i amb tot el públic picant de mans, un grup d´alumnes ha recorregut el saló de sessions simulant ser l´aigua i la sèquia.

A l´acte Montserrat Pedreira, responsable dels estudis universitaris d´Educació Infantil de la Fundació Universitària del Bages, entitat administradora de les festes de la Llum, ha recomanat a tots els estudiants que omplien la sala que siguin enginyosos, dialogants i insistents.