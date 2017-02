Manresa posa en valor la seva emprenedoria amb el premi Sèquia, que neix per quedar-se

Manresa ha estrenat el premi Sèquia per reconèixer persones i institucions que amb la seva emprenedoria són un reflex de l´esperit que va impulsar la construcció de la Sèquia el segle XIV, i només començar «ha deixat el llistó molt alt». Així ho han constatat els artífexs del premi, la FUB i Aigües de Manresa, en l´acte d´entrega que s'ha fet aquest dissabte al vespre davant d´un centenar de persones al Museu de la Tècnica.

En la categoria individual i a títol pòstum, es guardonava Pere Garcia, que entre altres coses havia presidit l´Associació Misteriosa Llum; i en la categoria d´institucions, empreses o col·lectius, es reconeixia la tasca de la cooperativa MengemBages.

«L´actitud proactiva i emprenedora» ha estat l´element comú que ha portat al jurat a distingir tant la trajectòria vital de Pere Garcia, que va morir de forma sobtada el novembre passat, com el recorregut empresarial de MengemBages, que va començar a caminar el desembre del 2011. Dos exemples «de corresponsabilitat que reflecteix allò que va succeir el segle XIV» amb la construcció de la Sèquia, segons ha apuntat el director general de la FUB, Valentí Martínez.

La primera a recollir el guardó ha estat Alba Rojas, com a gerent de MengemBages. Entre altres aspectes, el jurat ha ressaltat «el compromís transformador amb la ciutat i el territori» de la cooperativa, els hàbits «sostenibles i saludables» que fomenta, i el seu treball al costat dels productors locals.

Unes dinàmiques que Rojas també ha volgut destacar en el seu discurs d´agraïment. Ha assegurat que «treballem pensant en el territori», i ha animat Manresa a convertir-se en «capital del producte local, perquè té un bon teixit productiu, gent que vol donar a conèixer el producte que s´hi fa, i gent disposada a consumir-lo».

Després ha estat el torn de Gal·la Garcia i la seva mare Dolors, que han recollit el guardó en nom de Pere Garcia a títol pòstum. Una persona «brillant, enginyosa, capaç, transparent, vital, optimista i resolutiva...». Són alguns dels nombrosos qualificatius que el jurat n'ha volgut destacar i que li han servit de base per fer-lo mereixedor del premi. Un premi «que li hauria fet una il·lusió immensa de rebre perquè allò que va distingir per sobre de tot al meu pare és el seu manresanisme actiu», apuntava Gal·la Garcia.

Responsable de comunicació de Caixa Manresa durant 20 anys, Pere Garcia va estar vinculat en nombroses entitats manresanes. «Per a ell no hi havia impossibles», ha explivcat la seva filla, perquè sempre estava disposat a intentar coses noves i, sobretot, a encomanar il·lusió per als projectes de ciutat. És un orgull que els mateixos valors que ell va promoure, ara l´hagin dut a guanyar el premi».

Al seu torn, l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, s'ha mostrat satisfet «per l´encert amb els dos premiats». De MengemBages n'ha destacat el fet «d´haver prestiguat el producte local», i també ha posat en valor «l´esperit i l´entusiasme» de Pere Garcia, del qual «tots ens hauríem de contagiar».

Junyent, i també Martínez i Josep Alabern, com a gerent d´Aigües de Manresa, s'han mostrat confiats que el premi Sèquia tindrà continuïtat.