El pregó infantil remarca que els valors que van permetre construir la Sèquia són vigents

Els valors que van fer possible la construcció de la Sèquia de Manresa fa 700 anys, també són vàlids avui en dia. Com l'esforç, l'enginy, la tenacitat, la fe, la confiança, el treball o la unió. Ho van destacar ahir els alumnes de 6è de primària de les escoles La Sèquia i l'Espill a l'hora de fer el pregó infantil de la Festa de la Llum que van protagonitzar al saló de plens. Va ser un veritable espectacle.

Un públic més jove del que és habitual omplia la sala. Els pares i mares ho havien de veure des de la sala de les columnes, a l'alcaldia a través d'una pantalla. També hi van prendre part figures com la del gegant de La Sèquia, el Sequiaire. Els alumnes van fer un relat de la història de la Sèquia i de la Llum. «Van veure la Llum per poder beure aigua», van manifestar al llarg d'un pregó que van pronunciar diversos alumnes de les dues escoles.

Al llarg del seu parlament van anar desgranant els valors que van fer possible la Sèquia i que continuen sent actuals: esforç, enginy, dedicació, valentia, treball i unitat. «Units, sense defallir, es poden fer grans coses», van assegurar. També fer front a les necessitats actuals de la ciutat, van dir. L'alcalde, Valentí Junyent, en va prendre nota i els va agrair el consell, va manifestar en el darrer torn de la intervenció.

Al final, i amb tot el públic picant de mans, un grup d'alumnes va recórrer el saló de sessions simulant ser l'aigua i la Sèquia. Va ser una festa.

A l'acte també hi va intervenir Montserrat Pedreira, responsable dels estudis universitaris d'Educació Infantil de la Fundació Universitària del Bages (FUB), entitat administradora de les Festes de la Llum d'enguany. El missatge que va adreçar als estudiants que omplien la sala va ser curt però contundent. Va recomanar a tots els joves que hi havia al saló de plens que siguin enginyosos, dialogants, insistents i constants, «perquè no tot a vegades surt a la primera». Ho va fer mostrant a tots els assistents exemples pràctics. Com una mena d'experiments de laboratori senzills i efectius per plantejar a tots els convidats reptes relacionats amb l'aigua i també la llum.

El pregó es va acabar amb una animada interpretació per part de tots els estudiants dels tradicionals dels Goigs de la Llum.