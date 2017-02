Manresa ja beu de la seva font més singular

Ornamental, monumental, però sobretot, es vol que sigui funcional. Amb aquest objectiu, Manresa va estrenar ahir oficialment la font Freda al campus universitari de la FUB, un nou element distintiu de la ciutat perquè és peça única al món, o gairebé, com a font pública que controla la temperatura de l'aigua i la manté entre 5 i 6 graus, especialment adient per beure a l'estiu. «Busqueu una altra font freda com aquesta; no crec que la trobeu», apuntava el director-gerent d'Aigües de Manresa, Josep Alabern.

La font Freda s'ha estrenat en el marc dels actes de la Llum, sota el guiatge de la Fundació Universitària del Bages, que és l'administradora de les festes d'enguany, i Aigües de Manresa, que l'ha dissenyat i materialitzat. Representants de les dues institucions i de l'Ajuntament de Manresa van inaugurar ahir el nou monument en presència de desenes de persones que van voler tastar l'aigua que en sortia. «Està al punt», coincidia la majoria. Tant que, durant una bona estona, la font no va parar de rajar.



Una font tecnificada

La font Freda fa 1,85 metres d'alçada, un i mig d'amplada, consta de tres aixetes i té dues peces de formigó a banda i banda, però la clau que la fa singular és la maquinària «altament tecnificada» que hi ha a l'interior, explicava Alabern. Per simplificar-ho, ell mateix ho resumia en un refrigerador per mantenir l'aigua a l'entorn dels 5 graus «o una mica més calenta a l'hivern», si bé encara no està decidit si funcionarà durant els mesos de més fred. «Tot dependrà de l'ús que se'n faci», explicava Alabern.

Més enllà de regular la temperatura, des del centre de control d'Aigües de Manresa «veurem si funciona bé o no, i sabrem quantes vegades s'obren i es tanquen les tres aixetes que té la font». A més, també amaga un gran dipòsit «perquè l'aigua descansi i es desprengui del gust de clor», afegia Alabern. I en tot això hi ha la diferència respecte a una font pública qualsevol, «que aquelles ragen i prou, i d'aquesta en sortirà una aigua amb unes característiques determinades».

Alabern, i també el director de la FUB, Valentí Martínez, destacaven aquest brollador com un element distintiu de la ciutat, per la seva singularitat, i amb el convenciment que serà útil per als alumnes de la universitat i per a tothom que passegi pel campus. I és que «l'aigua de Manresa és bona, però guanya molt més si compleix tres condicions: que es begui a la temperatura adequada, que hagi reposat abans perquè marxi el clor i que el cos s'hi acostumi», apuntava Alabern. Els dos primers elements els aporta el sistema tecnificat de la font, i l'últim arribarà sol: «estem segurs que a l'estiu, quan els alumnes de la FUB estiguin assedegats, beuran de la font, i el tercer dia trobaran aquesta aigua perfecta perquè ja s'hi hauran acostumat».

La inauguració d'ahir ja va posar a prova l'interès per la font. I en té, com a mínim entre els presents a l'acte, amb el convenciment generalitzat que serà un element preuat tant per als universitaris com per als veïns que passegin per la zona. La segona inauguració del dia va ser la mostra d'Àngels Freixanet (vegeu pàgina 41).



«Un orgull per a Manresa»

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va lloar les institucions impulsores de la font Freda per haver tingut la pensada de fer-la. Junyent va recordar que Manresa fa set segles que té aigua «gràcies a la Sèquia, i malauradament és un actiu que no valorem prou, precisament per la seva quotidianitat». Partint de l'aigua com a element clau en l'acte inaugural d'ahir, Junyent va reivindicar la feina i la constància d'Aigües de Manresa «com a empresa municipal que gestiona el servei», i també de la FUB, «que ha donat un impuls universitari a la ciutat». L'alcalde va concloure que «la suma d'aquests tres esforços (l'arribada de l'aigua fa set segles, i els d'Aigües de Manresa i la FUB) és un orgull per a Manresa», que ara s'ha plasmat simbòlicament amb la font Freda. El mateix brollador en deixa constància, amb els anagrames d'Aigües de Manresa i de la FUB, i amb la frase «L'actitud és la diferència».