30.000 espelmes il·luminaran aquest vespre el centre històric de Manresa

Òmnium organitza per cinquè any consecutiu l'Encesa de la Nova Llum. Dilluns a partir de 2/4 de 8 del vespre s'encendran 30.000 espelmes al Centre Històric amb la col·laboració d'una dotzena d'entitats. La novetat d'enguany serà la reproducció de la rossassa que hi havia a l'església Sant Pere Màrtir, enderrocada a la guerra civil, al mig de Sant Domènec. L'obra és de Mabel Nieto. També s'il·luminarà l'edifici de la Buresa i l'antiga seu de la Caixa.

Milers d´espelmes cremaran alhora i tothom hi pot col·laborar posant espelmes als balcons, als ampits de les finestres, als aparadors de les botigues, a peu de carrer... Segons Òmnium, «és el naixement d´una nova Llum que, mirant cap al futur des del passat, ens fa adonar que entre tots ho podem tot».



Durant l´Encesa, hi haurà música en directe a la plaça de Sant Domènec amb el grup Arlet.



Les entitats que hi participen són ANC de Manresa, AV del Barri Antic, Associació de Comerciants del c. Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants, Associació Misteriosa Llum, Cicle d´Animació Sociocultural IES Guillem Catà, Colony, DIESA, El Galliner, UBIC i altres entitats i particulars