El futbolista Leo Messi fa campanya a favor del projecte 'manresà' Invulnerables

El futbolista del Barça Leo Messi s'ha adherit amb la seva fundació a la campanya Invulnerables contra la pobresa infantil que lideren l'Obra Social La Caixa, la Fundació FC Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Fundació Rosa Oriol, amb sor Lucia Caram al capdavant, que en va ser la principal artífex. Aquest migdia s'ha llançat a les xarxes socials un vídeo (vegeu-lo a sota) en què el futbolista argentí dóna suport al projecte, que va néixer a Manresa de la mà de la Fundació Rosa Oriol, ciutat que en va acollir la prova pilot, a la qual s'han anat sumant altres municipis de Catalunya. A la capital del Bages atén 50 famílies.

El vídeo demana que ningú no es quedi fora de joc, recorda que hi ha molts nens que pateixen i demana implicar-se perquè això no passi. Fa esment a què Invulnerables ajuda les famílies en risc d'exclusió social per tal que tinguin les mateixes opoetunitats que tothom i Messi convida a sumar-s'hi i a "fer el partit de la teva vida".