L'enèsim apropament de Manresa al riu

A sota del parc de la Carpa del Riu ja no hi ha les canyes que impedien veure el Cardener Salvador Redó

Manresa té una assignatura pendent amb el riu Cardener. Governs municipals de colors polítics diferents han impulsat projectes en els darrers 25 anys a la façana sud de la ciutat, però no han aconseguit integrar el riu com a espai d'oci per als ciutadans i, fins i tot, de vegades l'espai fluvial s'ha convertit en un petit abocador de deixalles. La profunda neteja i desbrossament de la riba del Cardener -dels 2.000 m2 que hi ha del Pont Nou al de Sant Francesc- promoguda pel grup de joves de la Fundació Rosa Oriol pretén impulsar de nou la recuperació de l'espai, però tot i les bones intencions de l'actual equip de govern, la futura conversió de l'espai fluvial en àrea d'esbarjo encara és un interrogant.



Ahir, es va fer un acte simbòlic -amb la presència de sor Lucía Caram- al parc que hi ha entre la plaça del Mil·lenari i la Carpa del Riu, per la culminació de la neteja, en què voluntaris han retirat en els darrers mesos 55 tones de canyes i brutícia amb l'ajut de tècnics de l'Ajuntament i la maquinària cedida per empreses de la ciutat. Els responsables de la fundació tenen clar que ara la ciutadania i el consistori han de moure fitxa perquè els esforços no hagin estat en va.



El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, que ahir era present a l'acte, és conscient que la neteja els brinda una oportunitat per començar a condicionar l'espai, però reconeix que les limitacions pressupostàries impedeixen plantejar ara una actuació que inclogui una transformació profunda de l'espai fluvial. «El mes de març plantarem arbres perquè hi ha el risc que amb l'arribada del bon temps tornin a créixer les canyes a la vora del riu. La idea és plantar-n'hi un centenar, però estem subjectes a la disponibilitat de pressupost», afirmava el regidor.



També hi ha la intenció de millorar l'accessibilitat de tota l'àrea desbrossada i s'està estudiant quin ha de ser l'operatiu de manteniment que s'hi haurà de fer a partir d'ara.



En el darrer ple de l'Ajuntament de Manresa, dijous passat, el mateix regidor deixava entreveure la voluntat de l'actual govern municipal en assenyalar que es desestima l'ampliació de la concessió de la sala de festes de la Carpa del Riu -que haurà de tancar definitivament l'any que ve- amb la finalitat de potenciar-hi la continuïtat dels itineraris per a senderistes, corredors i ciclistes.



Precisament, en els darrers cinc anys s'hi veuen molts ciutadans fent esport, després de petites actuacions per començar a recuperar l'espai, però el futur d'aquest espai manresà encara és dubtós.