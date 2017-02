Manresa celebra les Jornades del Dia d'Andalusia dedicades a Granada

El Centre Cultural Casa d'Andalusia a Manresa celebra aquest cap de setmana les trenta-tresenes jornades del Dia d'Andalusia, que en aquesta edició estaran dedicades a Granada.

Les activitats començaran dissabte a les 12 del migdia a la Biblioteca del Casino amb un acte institucional. Primer hi haurà una conferencia a càrrec d'Estanislao Naranjo Infante, advocat i president del Centre d'estudis històrics d'Andalusia i nét de Blas Infante Pérez de Vargas, considerat oficialment pel Congrés dels Diputats i el Parlament d'Andalusia com el «Pare de la Pàtria Andalusa». Amb il·lustració al cant de Juan Pinilla i al toque Paco Galán. Per acabar, himne, Interpretat pel Coro Rociero Esperanza Macarena, i brindis per Andalusia.

El mateix dissabte a les 9 del vespre, al Museu de la Tècnica, Festival del Dia d'Andalusia amb quadres de ball, actuacions en directe i ambient festiu amb el grup musical Sevillania.

Diumenge a 2/4 d'1 del migdia, a la parròquia de Crist Rei, missa flamenca-rociera en la què cantaran Encarnita Ferrete, José Jurado i Blas Maqueda; amb Paco Galán a la guitarra, Enrique a la percussió i les veus del cor Esperanza Macarena.

A 2/4 de 3 de la tarda, dinar de convivència al Museu de la Tècnica i a partir de 2/4 de 5 de la tarda, fi de festa amb el cor Esperanza Macarena, Escola de guitarra Paco Galán, "TomaKtoma" Escola de ball de la professora Pepi Portales, cant flamenc amb Juan Pinilla i Bulerías y Jaleos del Tablao la Singla.