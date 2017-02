La Policia Local de Manresa investiga un atropellament mortal a prop del Pont Vell

Indret a prop d´on hi va haver l´atropellament, a l´accés a Manresa per l´entrada de Sant Pau

La Policia Local de Manresa ha obert diligències per aclarir les causes d'un atropellament mortal que va tenir lloc la matinada d'ahir diumenge al punt quilomètric 27,6 de la C-1411z, d'accés a la ciutat, entre Sant Pau i el Pont Vell. De resultes de l'accident va morir un veí de la capital del Bages de 45 anys que respon a les inicials A.A., segons el Servei d'Emergències Mèdiques i la Policia Local.

Policia Local i SEM van rebre l'avís quan faltaven uns 10 minuts per a les 3 de la matinada. Dues unitats mèdiques es van desplaçar fins al lloc dels fets però res no va poder evitar la mort de l'home, de manera que l'aixecament del cadàver s'hauria fet allà mateix i hauria estat traslladat a la Ciutat de la Justícia, en espera que se li practiqui l'autòpsia.

Fonts de la Policia Local no van aclarir les circumstàncies que van envoltar l'atropellament. Se sap que va ser un turisme Alfa Romeo que conduïa una manresana de 29 anys, a qui es va practicar el control d'alcoholèmia i va donar negatiu. També viatjaven en el cotxe una passatgera de 30 anys i un home de 52. Tots tres van resultar il·lesos.

Els atropellaments mortals a Manresa són poc freqüents, si bé aquests darrers anys hi ha hagut casos com el d'una manresana de 79 anys que va perdre la vida en ser envestida per un vehicle mentre creuava en un pas de vianants al carrer de l'Abat Oliba, el 30 de juny del 2013. El novembre d'aquell mateix any hi va haver un altre atropellament mortal a la ciutat, però als afores. En concret, va ser un veí de Manresa de 84 anys que va morir atropellat quan creuava la carretera de Santpedor davant del parc de l'Agulla. El maig passat hi va haver un altre atropellament al carrer de Sant Magí, amb un ferit greu.