Professionals de la salut reben formació a Manresa per 'receptar' esport

Professionals de la salut de l´atenció primària de la Catalunya Central es van reunir a Manresa per aprofundir en la prescripció d´activitat física per tal de millorar l´estat de salut de la ciutadania.

El CAP Bages de Manresa va acollir el taller "Prescripció d´activitat física a l´atenció primària" per a professionals de centres de salut de la Catalunya Central, fruit de la col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l´Agència de Salut Pública de Catalunya, en el marc del Pla d´activitat física, esport i salut (PAFES).

El taller es va organitzar amb l´objectiu que hi hagi més professionals especialitzats en la prescripció d´activitat física i facilitar-los el coneixement d´alguns recursos comunitaris com són les rutes saludables, fruit del treball en xarxa amb el món local.

El Pla d´activitat física, esport i salut (PAFES) és una iniciativa interdepartamental, impulsada pel Departament de Salut i la Secretaria General d´Esports, en què participen tots els centres de salut, i en el qual s´aconsella la pràctica d´activitat física saludable (més de 30 minuts d´una activitat física moderada, com pot ser caminar a bon pas, almenys 5 dies a la setmana) en el cas de les persones adultes, i en especial en el de les persones amb factors de risc cardiovascular.

La inactivitat física és un important factor de risc de mortalitat i d´aparició de malalties evitables.

Fruit d´aquesta col·laboració, el 76% de les àrees bàsiques de salut disposen de rutes saludables en alguns dels seus municipis a la Catalunya Central.

Les rutes del PAFES són rutes planeres, on hi ha bancs, ombres i punts d´aigua, per tal de facilitar al màxim que les persones sedentàries puguin iniciar-se en l´hàbit de caminar per entorns urbans i periurbans amb la finalitat de disminuir els riscos que comporten la inactivitat física i el sedentarisme.

Al web del PAFES es poden consultar les diferents rutes d´aquest tipus que existeixen a Catalunya. (www.pafes.cat)