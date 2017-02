El projecte ignasià de Manresa rep 825.000 euros de fons europeus

El projecte ignasià Manresa 2022 rebrà 825.000 euros de fons europeus, el FEDER. Aquest dilluns ho ha anunciat la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, Meritxell Borràs en una visita a la ciutat.

Aquests diners permetran tirar endavant diversos projectes com arreglar el que queda del carrer medieval del Balç, a tot el sector que dóna als Arcs de Santa Llúcia, fer voreres més amples i arbrades a la Via de Sant Ignasi, senyalitzar el tram manresà del camí ignasià i reparar els murs de pedra seca que hi ha al llarg del recorregut.

Els fons europeus permetran, igualment, finançar l´ascensor d´ús públic entre el carrer Sant Llúcia i la plaça Major, i completar les obres a l´entorn de l´edifici del Museu. Aquests últims projectes s´haurien dut a terme igualment sense el FEDER, però permetrà alliberar diners de l´Ajuntament per a altres usos. També es finançarà la promoció turística de la ciutat.

A la presentació dels ajuts, Borràs ha assegurat que la partida servirà per «promocionar allò que estimem, que ens dóna vida i projecció». L´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha afirmat que més enllà del projecte Manresa 2022, és una aposta per tenir cura del patrimoni de la ciutat, pel centre històric i per la millora dels serveis turístics. En definitiva, per «millorar la qualitat de vida dels manresans».