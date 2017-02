El PSC de Manresa revela que a l'Ajuntament li han denegat 3,3 milions de fons europeus

El PSC de Manresa ha fet públic un comunicat en el què lamenta que l'equip de govern de CDC-ERC de l'Ajuntament de Manrea "no ha trobat el moment" en 5 mesos d´informar que li ha estat denegada una subvenció de 3,3 milions d´euros de fons europeus.

El president del grup municipal del PSC, Felip González, ha explicat que l´alcalde Valentí Junyent i diversos membres del govern municipal de CDC-ERC han rebut la visita "no anunciada als grups de l´oposició" de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat a la nostra ciutat. El motiu de l´estada de Meritxell Borràs era informar de la concessió de 825.538,78 euros del FEDER 2014-2020, per a la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural per al projecte Manresa 2022: arribada del camí Ignasià.

En aquest sentit, el grup municipal del PSC ha emès aquesta tarda un comunicat en el qual felicita el govern per la subvenció concedida però lamenta que no hagi aprofitat el dia per informar, també, que una altra sol·licitud per a la qual s´havien sol·licitat 3,3 milions d´euros de fons europeus no ha estat finalment concedida.

Es tractava d´una iniciativa presentada conjuntament per la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Manresa, Granollers, Igualada, Mataró, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú per a desenvolupar una Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (E_DUSI) amb finançament també del Programa FEDER. S´optava a una subvenció de 26 milions (dels quals 3,3 eren per Manresa), per desenvolupar mesures d´estalvi energètic en els edificis públics i en l´enllumenat dels carrers; amb la particularitat que el 50% de l´estalvi energètic que suposés la implantació es destinava a programes contra la pobresa energètica.

Segona González, "sembla però que l´equip de govern de l´Ajuntament ha decidit que sigui sempre el PSC a qui li toqui informar a la ciutadania de les ´males notícies´ relacionades amb els fons europeus". Segons el president del grup municipal socialista, Felip González, "tot i que la notícia de la no concessió de la subvenció va ser publicada al BOE de 3 d´octubre de 2016, l´equip de Govern no ha trobat el moment adient per informar-ne en els darrers cincs mesos". Hi va haver una segona convocatòria per esmenar mitjançant al·legació que tampoc va resultar positiva per Manresa segons va publicar el BOE de 14 de desembre de 2016

De fet, el PSC va saber d´aquesta no concessió de la subvenció a la darrera Comissió Informativa de Territori de l´Ajuntament quan va preguntar pel finançament dels tres projectes que es van aprovar a la darrera Junta de Govern i al Ple Municipal de dijous passat, per millorar l´enllumenat públic i la xarxa de semàfors.

El govern va explicar a tots els grups que l´E_DUSI no havia estat concedit, però que la raó de la no concessió calia buscar-la en una valoració política poc imparcial que hauria fet el govern de l´Estat Espanyol de totes les propostes que s´hi havien presentat (només un projecte català de l´Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet i el de Barcelona havien rebut ajut per a un projecte en l´entorn del sector urbà del Besós).

Així les coses, segons González, "vam pensar que, havent-hi una raó política de fons que podia culpar al govern de Madrid de la no concessió, era d´esperar que fos el mateix Govern de CDC-ERC qui es decidís a fer públic com pensava compensar a la ciutat el no ingrés de 3,3 milions d´euros. Tanmateix, han passat deu dies sense que aquest anunci es produís i, en canvi, sí que s´ha celebrat, avui mateix, una subvenció molt menor de diners".

Per a Felip González, ens trobem "davant d´un nou exemple que, quan les coses no li surten bé al Govern, la tant propagada transparència municipal es transforma en un ´no hem sabut trobar el moment adient per informar´... que és l´argument que ja es va fer servir d´excusa, per exemple, quan es van revocar subvencions europees per a l´edifici Impuls i no es va explicar fins que el PSC ho va denunciar; o com quan no es va avisar a la comunitat educativa de l´Escola Valldaura que la Generalitat havia retornat el 2014 els terrenys on s´havia de construir el nou edifici del centre".

"És un fet més lamentable si cap" –prossegueix González– "perquè quan es tracta d´apuntar-se el projecte en positiu sí que es fa públic amb nota de premsa, i amb informes detallats a les sessions de seguiment del Pacte de Ciutat i de la Taula Sectorial de Lluita contra la Pobresa Energètica". "Des de l´octubre de 2016 s´han celebrat sessions d´ambdós fòrums de treball i el govern no ha informat en cap d´elles de la no selecció del nostre programa E_DUSI; potser reservant-nos aquest paper al PSC, si ens que ens n´adonàvem, és clar", ha conclòs González.