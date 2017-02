La Transèquia busca voluntaris per a l'edició del 5 de març

Els organitzadors de la Transèquia, que tindrà lloc el proper diumenge 5 de març, han editat un cartell per demanar voluntaris per poder organitzar amb els efectius necessaris la present edició. Si hi ha alguna persona interessada a col·laborar ho pot fer apuntant-se a través de l'enllaç http://parcdelasequia.cat/transequia/voluntaris/

La Transèquia és l'acte que, tradicionalment, tanca el calendari de la Festa de la Llum de Manresa.



3a edició d'un esdeveniment nascut el 1985



El proper diumenge 5 de març els municipis de Balsareny, Sallent, Santpedor, Sant Fruitós de Bages i Manresa, acolliran la 33a edició de la Transèquia. Un esdeveniment que ja s´ha consolidat com a la gran prova esportiva i participativa de la Catalunya Central.



La Transèquia va néixer l´any 1985 per homenatjar a les persones que entre 1339 i 1383 van construir la Sèquia que porta l´aigua del riu Llobregat a l´alçada de Balsareny fins a Manresa.



Aquesta serà la quarta edició organitzada per la Fundació Aigües de Manresa -Junta de la Sèquia amb la col·laboració de BBVA CX, ICL i de més de 45 empreses i entitats de Catalunya.