La 3a edició de la proposta de la Llum que instal·la art al Centre Històric guanya públic

De mica en mica, la proposta dins de la Festa de la Llum que situa instal·lacions artístiques en diversos espais del Centre Històric va guanyant públic. Aquest dilluns, de les 7 de la tarda a les 10 de la nit, es va celebrar la tercera edició dels Jardins de Llum, que és com s'anomena aquest itinerari artístic, integrat enguany per una vintena d'obres. Ja des de les 7, es va veure força gent voltant per les instal·lacions seguint el programa de mà que indicava on estaven.

Es podia començar el recorregut a la sala gòtica de la Seu veient l'escultura inflable de l'artista Ester Fabregat Leviatà. Gaudir a la plaça Major amb l'original Gota de Llum d'Oriol Beas i Eder Pozo. A la capella de Sant Ignasi Malalt, interactuar amb Mimètik, de Projecte Transefímers. A la plaça amb el mateix nom, contemplar El misteri de l'aigua asseguts en un banc situat al primer tram de les escales cap a l'església del Carme amb l'obra de Mercè Ribera.

Al portal de la Casa Amigant deixar-se arrossegar per un Torrent de llum fet amb paraigües transparents, obra Montse Forradelles, Fina Farrés i Mireia Reguant, i al carrer d'en Botí, gaudir d'un interessant degoteig fet amb llum a Recullallum, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC). Els artistes consultats per Regió7 es van mostrar molt contents amb la iniciativa, tant els que s'hi estrenaven com els que repetien, i molta gent va treure el mòbil de la butxaca per immortalitzar les obres.

Com a pega, la foscor de la plaça Major. Va servir per fer lluir les obres que hi havia exposades, però va provocar algun ensurt als qui havien de superar el fort pendent de la Baixada del Pòpul.