L'abat de Montserrat destaca el paper de la universitat per renovar la societat a la missa de la Llum

La universitat és indispensable per renovar la societat, ha manifestat l´abat de Montserrat, Josep M. Soler, a l´homilia de la eucarística de la Festa de la Llum que aquest dimarts al migdia s´ha celebrat a l´església del Carme.

L´abat ha concelebrat l´acte litúrgic en companya de 13 religiosos més, entre els quals hi havia el rector de la parròquia del Carme i la Seu, mossèn Boqueras i el superior de La Cova de Manresa, Lluís Magriñà.

A primera fila les autoritats. Per una banda la corporació municipal encapçalada per l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Per l´altra els representants de l´Associació Misteriosa Llum, els administradors de les festes d´enguany, la FUB, el pregoner, el científic manresà Ignasi Ribas, i el director-gerent d´Aigües de Manresa, Josep Alabern.

La Fundació Universitària del Bages (FUB) exerceix enguany d´administradora de la Llum. Per això l´abat s´ha referit a la universitat durant la seva homilia. Ha assegurat que la «la fe no limita la raó, sinó que l´obre», i que és un lloc de formació en la saviesa i en l´educació integral de la persona.

També ha recordat les paraules del Papa Francesc en una recent visita a una universitat de Roma. El pontífex va dir que cal repensar el model econòmic, cultural i social per recuperar el valor de la persona en totes les seves dimensions. Per això la universitat té un paper indispensable en la renovació de la societat, ha reiterat aquest dimarts l´abat.

Finalment ha desitjat que la «llum ens faci menys individualistes i més solidaris. Ens hi ajuda i ens guiarà sempre la llum».

Durant l´eucaristia s´han fet les tradicionals ofrenes del pa i el vi, el ciri i l´aigua per simbolitzar la llum i la sèquia de Manresa, i la FUB ha fet donació de la U d´universitat, que també és humanisme, compromís amb les persones i el seu coneixement, han afirmat.

L´església del Carme era plena a vessar. Al final de l´eucaristia s´ha dut a terme la tradicional pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme a càrrec de la colla castellera dels Tirallongues. L´esforç els hi ha valgut un llarg aplaudiment de tots els presents.

Posteriorment hi ha hagut la tronada a la plaça Major, també plena, la ballada de la imatgeria de la ciutat amb els cavallets de Sant Jordi, nans, gegantons, l´Hereu i la Pubilla, els gegants de Manresa, el lleó i, finalment, l´Àliga. L´acte s´ha acabat amb la ballada col·lectiva del ball del Rossinyol i la Bolangera, i sardanes.