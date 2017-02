El PSC reclama a l'alcalde que sigui 'valent' i identifiqui a qui va acusar de 'coacció' en el discurs del pregó de la Llum

El PSC de Manresa ha emès un comunicat en què insta a l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, "a ser valent" i identificar quines són les "organitzacions o grups de pressió" que, segons ell, "actuen amb actituds pràcticament coercitives, basant-se en proclames o prejudicis ideològics, i deixant de banda la veritat i la realitat". Els socialistes fan referència al discurs de Junyent al pregó de la Llum en què, sense dir-ho, entén que es referia a la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages (PAHC) i a la seva incursió, dijous passat, al ple municipal. El president del Grup Municipal del PSC, Felip González, forma part d'aquesta plataforma.

Segons González, aquestes "dures acusacions" expressades per l'alcalde en el marc del pregó institucional de la Festa de la Llum "no poden quedar així, sense una explicació que vagi més enllà del simple comentari que les va bastir: un 'tots tenim al cap exemples de', perquè, posats a utilitzar l´acte solemne per imputar a qui et porta la contraria és just que qui resta acusat sàpiga que va per ell".

Des del "respecte a la llibertat d´expressió per a tothom, també per a la primera autoritat local, el PSC no pot aprovar l´ús extemporani que va fer Valentí Junyent del seu privilegi de cloenda de l´acte aprofitant-se d´una referència al pregó del científic Ignasi Ribas per acusar de 'demagogs´ i de ´falsos´, a qui, després, no va tenir prou valor d'identificar".

Resposta bel·ligerant



No es pot obviar, segons González, que "l´acte institucional del pregó de La Llum es succeïa just l´endemà que al mateix saló de plens es visquessin moments de dura tensió amb activistes de la PAHC, que havien estat tot el dia reivindicant a la plaça Major una solució residencial estable a la ciutat per a un dels seus membres. Però no és menys cert que de moments de tensió al Ple Municipal n´hi ha hagut molts en l´actual mandat i en anteriors mandats, amb aquest i amb anteriors alcaldes. Situacions molt incòmodes per a la política que no haurien rebut mai una resposta tan bel·ligerant des de l´alcaldia; i menys en el marc de l´acte institucional del pregó de La Llum". "En el cas que les dures paraules de Junyent fossin una resposta a aquest activisme de la PAHC seria bo que tots ho puguem saber; especialment els membres de la mateixa PAHC", hi ha afegit Felip González.



Demanda d'explicacions a l'alcalde



El PSC recorda, finalment, que ha esperat a què acabés la Festa de La Llum d´enguany per demanar aquestes "creiem que necessàries explicacions" a Valentí Junyent. "Haver-ho fet al mateix moment o l´endemà del pregó hauria estat també una inoportuna falta de respecte al pregoner, a la festa, i als seus administradors d´enguany; i, d´alguna manera, hauríem caigut en el mateix error que assenyalem que, en la nostra modesta opinió, va cometre l´alcalde", ha conclòs González.