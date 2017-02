Treuen llums del terra del Pont Nou de Manresa perquè s'inunden

Les persones que aquests dies transitin pel Pont Nou s'adonaran que a la banda de la carretera de Cardona del pont falten una desena dels 104 llums que hi ha encastats al terra en sengles fileres. Els han retirat i han tapat el forat. La raó és que s'han inundat els forats i s'han mullat els cables.

L'Ajuntament ha informat que, a causa de les pluges i les humitats, en algunes de les lluminàries encastades a terra ha entrat aigua a l'interior del forat on hi ha la balisa i s'han mullat els cables. Per aquest motiu, s'han extret provisionalment les balises afectades i s'han cobert amb una tapa de protecció provisional. El problema s'ha focalitzat en una zona ombrívola del pont, on el pendent ha provocat l'entrada d'aigua a les balises. I ha afegit que la qüestió està en via de solució. S'hauran de protegir els cables d'entrada a la balisa de manera similar a com si fossin uns projectors submergibles de fonts ornamentals.

Els 104 llums que hi ha encastats al terra del Pont Nou estan repartits en dues tires a banda i banda. Quan es va inaugurar la restauració i els van encendre recordaven els d'una pista d'aterratge. Aviat en van rebaixar la intensitat.