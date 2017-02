Alumnes del col·legi del Pilar fan companyia a avis de la residència de la Font

Un grup d´alumnes d´ESO i alguns professors del col·legi Mare de Déu del Pilar, de Manresa, aniran dijous a compartir una part de la tarda a la Residència d´Avis Assistida de la Font dels Capellans.

Intentaran que tots plegats passin una bona estona com a part dels serveis a la comunitat que realitzen. Dues noies de 5è de primària hi acabaran de posar la guinda amb les seves aportacions.

A partir de les 4 de la tarda oferiran un programa d´una durada aproximada d´una hora. Faran una petita semblança de la Misteriosa Llum de Manresa; balls per conviure que serviran per recordar al Nadal.

També es farà lectura dels manifestos elaborats pels propis alumnes a favor de la dona. I es comentarà la lletra de la cançó "No dudaría", escrita per Antonio Flores i que la seva germana Rosario interpreta. Seguidament en faran una petita escenificació. I per acabar, Lourdes Aguzzi interpretarà un tema musical.

Els alumnes han elaborat una targeta de record que lliuraran a tots els assistents.