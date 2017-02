La zona blava de Manresa, de les més cares tot i dur tres anys congelada

Immòbil. Des que aquest diari va començar a analitzar l´any 2009 el preu de la zona blava de Manresa en comparació de la d´altres ciutats catalanes i espanyoles, la capital del Bages s´ha mantingut immòbil, al llarg dels 9 anys, entre les cinc primeres places del rànquing de ciutats amb un aparcament regulat més car. Enguany, amb una tarifa de zona blava d´1,90 euros l´hora, ocupa precisament el cinquè lloc d´una llista que inclou fins a 35 ciutats, la majoria capitals de província.

Manresa, que des de l´inici de l´any 2015 no ha apujat ni un cèntim la seva tarifa i que des del 2013 no té increments notables del preu, no aconsegueix tampoc així descendir en un rànquing en el qual només és superada per ciutats com Barcelona, Sant Sebastià, Madrid i València, totes quatre amb molta més població, pressió circulatòria i activitat econòmica que la ciutat bagenca. Per si no fos prou, es dóna la circums-tància que en aquestes ciutats hi ha sectors on aparcar una hora és menys car que fer-ho a Manresa, ja que totes ofereixen aparcaments regulats més econòmics en determinats sectors. Així, per exemple, a Barcelona, hi ha sectors pels quals només cal pagar 1,08 euros per 60 minuts. A Sant Sebastià, Madrid i València passa el mateix: a les zones més econòmiques les tarifes són de 0,90, 1,10 i 0,80 euros cada hora, respectivament; preus impossibles de trobar a Manresa.



En el rànquing de les 35 ciutats, trobem just per sota de Manresa San Lorenzo del Escorial (municipi declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco), que té una tarifa d´1,85 euros/hora. En la setena posició a la llista hi ha Palma de Mallorca, amb un preu d´1,45 euros l´hora en el sector en què es paga més, una xifra idèntica a la que s´estableix a Lleida. A Sevilla, deixar el cotxe una hora en una aparcament rotatiu costa com a màxim 1,25 euros l´hora. Igual que a Sant Sebastià, Madrid o València, a Palma, Lleida i Sevilla també existeixen tarifes més econòmiques, que van entre els 65 i els 70 cèntims l´hora. Bilbao és la ciutat que, amb 1,25 euros l´hora, tanca el top ten de la llista amb la zona blava més cara de l´estat espanyol.

A partir d´aquí, les 25 ciutats restants de la llista tenen unes tarifes que es mouen en una forquilla entre 1,15 euros i 50 cèntims, amb la curiositat de Lugo, que des de fa un any i mig no fa pagar ni un cèntim als seus veïns per aparcar a les zones pintades de blau, ja que l´Ajuntament està preparant les bases per obrir un nou concurs del sistema de pagament. Les ciutats que tenen una tarifa al voltant d´un euro l´hora són Saragossa, Tarragona, Pamplona, Girona i Màlaga; i per menys d´un euro l´hora trobem el gran gruix de ciutats consultades, entre les quals hi ha, per exemple, les turístiques Granada, Cadis, Castelló i Còrdova. Les tarifes més reduïdes es concentren sobretot en ciutats de Galícia (Lugo, Vigo, la Corunya), a Castella i Lleó (Àvila, Segòvia) i alguns punts d´Andalusia (Jaén, Huelva).

Manresa, 75 cèntims el 2005



Ara fa dotze anys, els manresans pagaven per estacionar una hora a la zona blava el mateix que cal abonar actualment a Ciudad Real: 75 cèntims d´euro. Va ser precisament a partir de l´any 2005, quan l´empresa Eyssa en va assumir la gestió, que les tarifes es van començar a disparar. A tall d´exemple, trobem que l´any 2008 el preu ja s´havia pràcticament doblat i es pagava 1,40 euros l´hora; el 2009 ja era 1,65 euros l´hora; i el 2013 es va arribar als 1,90 euros l´hora actuals. Recordem que Eyssa es va assignar la transformació de la plaça de la Reforma i del pàrquing de la mateixa plaça.