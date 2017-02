La CUP se suma a les crítiques del PSC pel discurs de Junyent en el pregó de la Llum

La CUP de Manresa ha fet públic un comunicat que, igual que el PSC, critica el discurs que va pronunciar l'alcalde de Manresa Valentí Junyent durant el pregó institucional de les festes de la llum, divendres passat, i en el qual va parlar d'"d'organitzacions o grups de pressió que "actuen amb actituds pràcticament coercitives, basant-se en proclames o prejudicis ideològics, i deixant de banda la veritat i la realitat».

La CUP, segons les seves paraules, "troba inadmissible que l´alcalde utilitzi el pregó de la Llum per atacar els moviments socials". Segons la CUP, "utilitzar un pregó institucional per atacar els moviments socials de la ciutat és del tot injustificable, i denota una preocupant manca de capacitat crítica".

Els portaveus de la CUP han manifestat que les paraules de l´alcalde "estaven totalment fora de lloc en un acte festiu com el pregó de la Llum, que hauria de servir per ressaltar els aspectes positius de la ciutat, i no per a revenges polítiques de baixa volada". Segons la formació independentista, les paraules de Junyent només es poden entendre "com un atac a tots els moviments manresans que lluiten per construir una ciutat millor, sovint havent de recórrer a accions de protesta davant la inacció de l´equip de govern, especialment pel que fa a problemes de temàtica social".

La CUP entén que "les formes de protesta tranquil·la" que s´han fet servir per part dels moviments socials, tan al Ple com al carrer, són "no només legítimes sinó necessàries per a la bona salut democràtica de la ciutat", i que la manca de protestes seria "un senyal inequívoc de manca de democràcia".

La formació rupturista conclou el comunicat afirmant que la utilització partidista del pregó és "un fet preocupant", i espera que "no es repeteixin situacions com la viscuda el passat divendres". Segons la CUP, no és la primera vegada que l´equip de govern actual "reacciona intempestivament davant les crítiques dels moviments socials", però espera que "aquesta sigui l´última".