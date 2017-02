La PAHC denuncia que Zadik s'ha quedat sense allotjament a Manresa per manca de places durant la Llum

La PAHC Bages ha denunciat aquest dimecres al matí que Zadik, el ciutadà sense sostre al qual divendres l'Ajuntament de Manresa va oferir-li allargar l'estada a l'alberg del Carme fins a final de mes, s'ha quedat sense aquest allotjament. El motiu, segons ha indicat la plataforma antidesnonaments, és que coincidint amb les festes de la Llum, aquest equipament públic té "totes les places plenes", per la qual cosa "han enviat Zadik a una pensió de Sant Joan".

La PAHC titlla l'operació de "despropòsit absolut" i demana que "almenys donin algun ajut pel transport públic" al sense sostre, ja que "ell no menja res i el menjador social i el metge els té a Manresa" i, que a més, "no està en condicions de pujar i baixar de Sant Joan caminant". La plataforma anticapitalista ha assegurat que, de moment, "no ens donen ajut per transport" i s'espera una resposta a les 12 d'aquest migdia.

La PAHC denuncia també que l'Ajuntament segueix sense deixar-los entrar a les reunions amb serveis socials, "anant així contra la voluntat de les usuàries que volen que les acompanyem".

Recordem que el cas de Zadik va protagonitzar un nou conflicte entre el consistori i la PAHC fa tot just sis dies, quan la plataforma va amenaçar amb quedar-se a dormir a la plaça de l'Ajuntament i va entrar al ple municipal sense avisar per expressar el seu malestar i pressionar el consistori perquè allargués l'estada de l'afectat a l'alberg de Manresa. L'Ajuntament, que en un inici proposava a Zadik que anés a un alberg de Barcelona, finalment va cedir i li va oferir 12 dies d'estada més a l'alberg del Carme.