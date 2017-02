Es busca la imatge que identifiqui la capitalitat cultural de Manresa

A partir de dilluns vinent ja es poden presentar les obres per triar la imatge de "Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018".

Podrà participar-hi tothom qui ho vulgui, i el disseny ha de ser inèdit i original. El termini de presentació és de 15 dies a partir de la publicació de la convocatòria al BOP, que està prevista per al dilluns 27 de febrer. El disseny guanyador tindrà un premi de 1.500 euros. Per tant, si es compleix la previsió, les persones interessades a participar tindran temps per presentar les seves obres fins al dimarts 14 de març.

Dies enrere l´Ajuntament de Manresa va convocar un concurs públic amb l´objectiu d´escollir la marca gràfica que identificarà l´esdeveniment "Manresa, capital de la Cultura 2018"que serà utilitzada en totes les activitats, campanyes, serveis, programes i publicacions que es realitzin en el marc de la capitalitat.

Els dissenys que optin al concurs hauran de contenir el nom de Manresa i també han d´incloure les paraules "Capital de la Cultura Catalana" i el número "2018". Els dissenys hauran de ser originals i inèdits, i s´hauran de presentar en versió vertical i horitzontal, en blanc i negre i color.



Criteris de valoració

El jurat (format per la regidora de Cultura i personal tècnic de l´Ajuntament, Fira de Manresa i Escola d´Art) valorarà la qualitat gràfica i l´adequació als valors de l´esdeveniment, pel que fa al suport a la projecció de la ciutat, cultura, turisme i patrimoni; i l´optimització dels recursos gràfics i de producció.

El premi únic consistirà en una retribució econòmica de 1.500 euros. Per lliurar els dissenys caldrà omplir la sol·licitud amb les dades personals i també firmar mitjançant un pseudònim. En un altre sobre s´hi inclourà la proposta de logotip, en suport digital i en versió impresa. Per a veure´n les bases legals i conèixer-ne els detalls, es pot consultar aquest document.